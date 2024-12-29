Звезды ТВ признались, что из новогодних традиций обязательно соблюдают каждый год

Новогодние традиции - это то, что создает особую атмосферу праздника и объединяет семьи. Для многих они становятся неотъемлемой частью подготовки к встрече нового года.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) актеры проектов канала ICTV2 и телеведущие рассказали, какие обычаи они обязательно соблюдают каждый год, чтобы сделать этот праздник по-настоящему магическим.

Юрий Дяк, звезда "Морської поліції. Чорноморськ"

У меня есть интересная традиция. Накануне Нового года я стараюсь покупать новую игрушку на елку. Выбираю всегда стеклянные, бывает так, что сразу беру несколько. И стараюсь придерживаться этой своей праздничной привычки, поэтому у меня уже собралась небольшая коллекция. Сейчас не могу вспомнить, но почти каждая из них о чем-то напоминает, или выбрана в памятных местах, или какой-то вайб с ней связан. Если вспомнить - будет о чем рассказать.

Юрий Дяк (фото: instagram.com/dyak_yuriy)

А еще каждый год стараюсь ставить елку. Однако последние годы не покупаю, потому что это финансово не оправдано. Сейчас идет война, и деньги лучше задонатить на что-то важное для военных. Но я могу купить маленькую елку, собранную из веточек-отходов, она добавляет праздничного настроения. Обожаю настоящий запах хвои.

Игорь Портянко, звезда “Дільничного з ДВРЗ”

В детстве Новый год был для меня лучшим праздником, по-настоящему сказочным, от которого я ждал чего-то магического. Помню, как просыпался 1 января утром и сразу бежал к елке - потому что там были конфеты. Я снимал и смаковал, ведь до встречи Нового года нельзя было их брать, такое у нас было правило. До сих пор помню запах хвои, шоколадных конфет, мандарин...

Игорь Портянко (фото: пресс-служба)

Сейчас Новый год для меня - просто традиционный праздник, который встречаем в семейном кругу, готовим праздничный ужин, дарим презенты.

Оксана Гутцайт, ведущая Фактов ICTV

Обязательно загадываем желание именно в 00.00! Записываем его на красной бумажке, поджигаем, пепел в бокал с шампанским (или лимонад - кому что) и выпиваем. И все это за 60 секунд! Все осуществляется - проверено)

Оксана Гутцайт (фото: пресс-служба)

Ведущие "Ранку у великому місті" Александр Швачка и Юлия Зорий

Александр: Конечно, это встречи с родными и близкими тебе людьми.

Александр Швачка (фото: instagram.com/oleksandr.shvachka)

Юлия: Обязательно все вместе убираем, готовим, обсуждаем новогоднее меню, готовим подарки. Особых традиций нет.

Юлия Зорий (фото: пресс-служба)