Зірки "Району Беверлі-Хіллз" знову разом: як сьогодні виглядають Донна та Девід (фото)

Колись за їхніми стосунками у серіалі "Район Беверлі Хіллз" спостерігали мільйони глядачів. Донна та Девід - одна з найпопулярніших та найміцніших пар проєкту, яка пройшла чимало випробувань за десять сезонів на шляху до фіналу у 2000-му році. І ось через 25 років актори, які втілили на екрані закохану пару, знову опинилися в обіймах одне одного.
Як сьогодні виглядають Донна та Девід, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram акторів.
Торі Спеллінг, яка не п'є воду і порівнює себе з кактусом, та Браян Остін Грін знову зустрілися на популярній щорічній конференції Planet Comicon, присвяченій легендарним коміксам, фільмам та серіалам.
У соцмережах актори поділилися спільними фото, зробленими на заході. Торі обрала для зустрічі з фанами спортивні широкі штани та топ з відкритими плечима, а Браян - чорну футболку, джинси та кепку. Зворушливо обіймаючись, вони усміхнено позували на камеру.
Актори також підписали сувенірні футболки з написом "Donna Martin graduates" (Донна Мартін випускається). Саме такими словами друзі героїні намагалися підтримати її в 3 сезоні 28 серії в масштабному протесті, коли її відстороняють від навчання та загрожують не допустити до випуску через те, що вона напилася на випускному вечорі. Ця фраза стала культовою і навіть через понад 20 років згадується шанувальниками.
Прихильники з ностальгією згадують телевізійний хіт 90-х, тому з особливою радістю сприйняли спільні фото колись відомих Донни та Девіда.
Відома американська акторка та продюсерка останніми роками привертала увагу громадськості через події в особистому житті. Після 18 років шлюбу в березні минулого року зірка подала на розлучення зі своїм чоловіком, актором Діном Макдермоттом. Вона пояснила рішення тим, що в них непримиримі розбіжності, а також вимагала опіки над їхніми п’ятьма дітьми з правом відвідування для чоловіка. У травні того ж року Дін, який ще офіційно не розлучився, показав світові нову кохану - Ліліан.
Браян в травні 2020 року розлучився з акторкою Меган Фокс після десяти років шлюбу. У пари є троє спільних дітей. Згодом він побудував стосунки з танцівницею Шарною Берджесс, з якою оголосив про заручини в вересні 2023 року. Дівчина народила Гріну ще одного сина, після чого він наважився на вазектомію. Своє рішення пояснив тим, що хоче зосередитися на вихованні наявних дітей. Також у зірки є 23-річний син Кассіус Ліджа від колишньої дівчини Ванесси Марсіл.
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