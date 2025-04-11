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Битва за дітей неминуча? Скандал між Кім та Каньє загостроюється: що відомо

П'ятниця 11 квітня 2025 17:35
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Битва за дітей неминуча? Скандал між Кім та Каньє загостроюється: що відомо Кім Кардаш'ян та Каньє Вест (фото: GettyImages)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Кім Кардаш'ян більше не терпітиме вибриків колишнього чоловіка. Вона відправила йому офіційне попередження з закликом припинити образливі дописи в соцмережах та готується до юридичної битви за опіку над чотирма дітьми.

Що відомо про скандал між колишнім подружжям, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на DailyMail.

Що сталося між Кім та Каньє

Після розлучення інфлюенсерка підтримувала нормальні стосунки з репером, рівноцінно розділяючи з ним батьківські обов'язки. Вона хотіла, аби діти мали змогу підтримувати зв'язок з батьком. Проте останні заяви та поведінка Веста змусили Кардаш'ян хвилюватися за безпеку нащадків.

Репер давно славиться неадекватною поведінкою: випустив футболки зі свастикою, публікував антисемітські дописи в Twitter, у яких називав себе расистом і нацистом. Черга дійшла й до родини Кім.

На початку квітня репер зізнався в інтерв'ю, що шкодує про народження дітей від зірки. Мовляв, він ніколи цього не хотів. Усе це сталося на тлі скандалу через їхню доньку Норт, яку артист залучив до створення треку разом з P.Diddy, який сидить за ґратами через звинувачення у сексуальному насильстві та розбещенні неповнолітніх.

Ситуацію загострили нещодавні повідомлення Каньє. У четвер, 10 квітня, він зробив низку огидних сексистських заяв, зокрема висловив бажання зняти "домашнє" відео зі своєю колишньою дружиною, образив Бейонсе, заявив, що платить 200 тисяч доларів на дітей і що нібито деякі жінки "фантазують про зґвалтування".

Скандальні твіти Каньє Веста (скриншот)

Як відреагувала Кім

За даними інсайдера, вона була розлючена дописами колишнього. Зірка ніколи не хотіла, щоб стосунки з батьком її дітей дійшли до судових тяганин. Вона одразу жадала видалити записи. Ба більше, подала відповідну юридичну заяву з вимогою припинити таку поведінку. Водночас готується до жорсткої боротьби за право опіки над дітьми.

Джерело повідомило, що Кім намагається "захистити дітей від усього цього", проте зробити це в сучасних реаліях непросто. Наприклад, у Норт увімкнені сповіщення на телефоні для повідомлень батька. Вона також намагалася вберегти дітей від вульгарного відео з колишнім Рей Джеєм, яке колись "прославило" модель. Проте заява Каньє це унеможливила та ще більше підштовхнула Кардаш'ян до рішення позбавити його батьківських прав.

Битва за дітей неминуча? Скандал між Кім та Каньє загостроюється: що відомоКім Кардаш'ян з дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, пара була одружена шість років, з 2016 по 2021 рік. Вони мають чотирьох дітей - 11-річну Норт, 7-річну Чикаго, 9-річного Сеінта і 5-річного Псалма.

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