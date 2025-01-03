Звезды "Холостяка" впервые признались, свободны ли их сердца

После финала "Холостяка" участницы реалити впервые рассказали, чем они занимаются и нашли ли они любовь вне шоу. Оказалось, некоторые девушки уже в отношениях.

Так, Ксения Щербач уже нашла свою любовь. Она счастлива в отношениях.

"Я уже много улыбаюсь, потому что я в отношениях... Встретила любимого человека... Я очень счастлива, что он есть в моей жизни, это моя опора. Уже после того как мы начали общаться, я ему рассказала (о проекте), он это принял", - рассказала Ксения.

Вместе с бойфрендом они смотрели первые три серии. Но потом Ксюша не хотела видеть эпизоды полностью.

Ксюша Щербач (фото: СТБ)

Вероника Дорошко рассказала, что в ее личной жизни "немного изменилось". Впрочем, после реалити она уже сделала много интересного: получила права, готовит театральный проект для людей с инвалидностью. Также она проводила арт-терапии.

"Фокус внимания полностью на мне, на реализации. Ходила (на свидание) один раз", - рассказала Вероника.

Вероника из "Холостяка" (фото: СТБ)

Также на пост-шоу была Алина Моисеенко, которая рассказывала нам, что участие в реалити стало для нее болезненным опытом. Она отметила, что ей приписывали отношения с бывшим, но на самом деле с ним она уже давно не вместе. Сейчас же, после реалити, она строит новые отношения.

"Я в отношениях, встретила мужчину... Очень влюблена. Очень мне нравится это ощущение. Он непубличный, он военный", - призналась Алина.

Алина Моисеенко (фото: СТБ)

Юстина Багай рассказала, что сейчас проводит больше времени в Украине. Она занимается проектом, который связан с ИИ. А на свидания девушка не ходит и пока не планирует это делать.

Юстина из "Холостяка" (фото: СТБ)

Светлана Кирган призналась, что вернулась на службу, но много подробностей она раскрывать не может. После проекта она встретила свою любовь в Харькове. Сейчас он выполняет боевые задачи на Лиманском направлении, а Светлана - на другом.

"В личной жизни все хорошо. Мое сердце занято... Его зовут Денис, он командир одной из бригад, командир моего сердца... Мне интереснее его слушать, хотя раньше это было наоборот", - рассказала Кирган.

Светлана Кирган (фото: СТБ)

А Настя Анисимова, которая в разговоре с нами признавала, что была влюблена в Терена, удивила признанием. Во время съемок ее заметил Егор - член команды "Холостяка". Впрочем, правила они не нарушали.

Настя Анисимова (фото: СТБ)

Парень появился в студии и признался, что Настя ему сразу понравилась. Но он понимал, что должен думать о работе. А после проекта он сразу нашел ее соцсети, они начали общаться. И тогда между ними вспыхнули чувства. Сейчас они живут вместе.

Настя и ее парень (скриншот)

В студии также появилась финалистка проекта - Анастасия Юзьвак. Она не обижена на Терена за то, что тот выбрал Инну. Сейчас она вернулась в Лондон и очень этому радуется. Настя сосредоточилась не на любви, а на себе. Юзьвак получает образование, занимается развитием.

Она признала, что осталась бы в Украине, если бы ее выбрал Терен. Впрочем, история их отношений не получила продолжения, а потому она вернулась к своей обычной жизни.

Настя Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)