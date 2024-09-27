Зірка "Жіночого кварталу" знялася у білизні та розбурхала мережу (фото)

Акторка студії "Квартал 95" та учасниця проекту "Жіночий Квартал» Ірина Сопонару потішила шанувальників кадрами з нової фотосесії, в якій постала у мереживній білизні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Ірина позувала перед камерою у вишуканому мереживному комплекті бордового відтінку, який був доповнений напівпрозорим халатом з декоративними візерунками.

Образ Сопонару завершили великі сережки і макіяж з акцентом на пишні вії.

"Усміхнена, добра, нетерпляча, емпатійна, іноді літл биччі, але справжня. І так, я працюю над собою, я хочу бути найкращою версією себе. Без осуду, без заздрощів, без злоби. І слава Богу, у мене все виходить", - написала зірка.

Ірина Сопонару (фото: instagram.com/irinasoponaru)

Реакція юзерів

Користувачі мережі засипали 37-річну акторку компліментами. Однак без негативних коментарів не обійшлося.

Нічого собі яка Ви гарна.Кумир мого дитинства

Така гарна дівчинка, дуже сексуально! Тобі личить така ніжність

Фотографа можна вибрати і краще... Фільтри фільтрами, але кадри ну чесно можна зробити краще

Просто основний інстинкт від неймовірної Ірини Сопонару. Сексуальна леді

Що це, для чого ?

Ірина Сопонару (фото: instagram.com/irinasoponaru)