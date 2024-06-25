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Зірка "Кварталу" зізналася, хто платив за її весілля з іноземцем

Вівторок 25 червня 2024 08:06
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Зірка "Кварталу" зізналася, хто платив за її весілля з іноземцем Ірина Сопонару з коханим у день весілля (Фото: instagram.com/irinasoponaru)
Автор: Любов Блажко

Наприкінці травня акторка Ірина Сопонару зіграла весілля зі своїм коханим Рісом, і тепер вона висловилася про організацію та вартість особливої події. Так, зірка зізналася, що не знає точної суми витрат, оскільки цим питанням займався її обранець.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю акторки для YouTube-каналу Аліни Доротюк.

Весілля Ірини Сопонару та її коханого-іноземця

За словами Сопонару, їй чи не вперше в житті вдалося розслабитися та відпустити ситуацію, віддавши все під контроль своєму партнерові.

"В цьому питанні я скажу класичне: "Я не знаю". Так приємно говорити ці слова, бо я все життя сама за себе все вирішувала і завжди все знала, все контролювала. А тут я взагалі розслабилася і відпустила. Весілля оплачував Ріс", - сказала вона.

На святкуванні були присутні близько 70 гостей, у числі яких рідні, близькі та колеги. Акторка обрала дві весільних сукні, які змінила протягом дня. Вона підкреслила, що хотіла почуватися класичною нареченою - у білому вбранні та з фатою.

Зірка &quot;Кварталу&quot; зізналася, хто платив за її весілля з іноземцемІрина Сопонару з чоловіком Рісом (Фото: instagram.com/irinasoponaru)

"Весілля було скромне, звичайне. Було до 70 людей. З гостей були мої колеги, все моє оточення, переважно коміки. Не було стресу. Моя подруга займалася організацією. Все було дуже спокійно. Воно так швидко промайнуло. Один вечір святкували. Наступного дня вдома ходила в фаті, бо я не находилася в ній. Я купувала сукню українського бренду. Мені хотілося бути класичною нареченою. У мене було дві сукні, які я змінювала", - зазначила зірка "Кварталу".

Більше того, закохані знайшли ефективний спосіб допомогти: вони попросили гостей не приносити квіти чи щось подібне, а натомість задонатити.

"На весіллі ми попросили, щоб не витрачали гроші на квіти й задонатили. Спочатку хотіла задонатити військовим, але є декілька притулків, де біда", - розповіла Сопонару.

Зірка &quot;Кварталу&quot; зізналася, хто платив за її весілля з іноземцемАкторка нещодавно підтвердила одруження (Фото: instagram.com/irinasoponaru)

Що стосується гостей з боку Ріса, то їх майже не було. Чоловік пояснив, що вся справа у питанні безпеки, але у майбутньому пара планує відіграти затишне святкування і батьківщині англійця.

"Я запросив близько 40 людей з великої Британії, але прийшла лише одна. Бояться. Навіть сім'я не прийшла. Проблеми безпеки. Ми зробимо щось в Англії дещо згодом, щоб відсвяткувати з ними", - озвучив свою думку з цього приводу чоловік знаменитої українки.

Ми розповідали, що дружина Усика замилувала мережу новими фото 4-місячної донечки.

Також на початку червня стало відомо, що Ахтем Сеітаблаєв скасував весілля з нареченою, яка молодша за нього на 20 років.

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