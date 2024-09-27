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Звезда "Женского квартала" снялась в белье и взбудоражила сеть (фото)

Пятница 27 сентября 2024 21:25
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Звезда "Женского квартала" снялась в белье и взбудоражила сеть (фото) Ирина Сопонару (фото: instagram.com/irinasoponaru)
Автор: Иванна Пашкевич

Актриса студии "Квартал 95" и участница проекта "Женский Квартал" Ирина Сопонару порадовала поклонников кадрами из новой фотосессии, в которой предстала в кружевном белье.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Ирина позировала перед камерой в изысканном кружевном комплекте бордового оттенка, который был дополнен полупрозрачным халатом с декоративными узорами.

Образ Сопонару завершили крупные серьги и макияж с акцентом на пышные ресницы.

"Улыбчивая, добрая, нетерпеливая, эмпатичная, иногда литл биччи, но настоящая. И да, я работаю над собой, я хочу быть лучшей версией себя. Без осуждения, без зависти, без злобы. И слава Богу, у меня все получается", - написала звезда.

Звезда &quot;Женского квартала&quot; снялась в белье и взбудоражила сеть (фото)

Звезда &quot;Женского квартала&quot; снялась в белье и взбудоражила сеть (фото)

Ирина Сопонару (фото: instagram.com/irinasoponaru)

Реакция юзеров

Пользователи сети засыпали 37-летнюю актрису комплиментами. Однако без негативных комментариев не обошлось.

  • Нічого собі яка Ви гарна.Кумир мого дитинства
  • Така гарна дівчинка, дуже сексуально! Тобі личить така ніжність
  • Фотографа можна вибрати і краще... Фільтри фільтрами, але кадри ну чесно можна зробити краще
  • Просто основний інстинкт від неймовірної Ірини Сопонару. Сексуальна леді
  • Що це, для чого ?

Звезда &quot;Женского квартала&quot; снялась в белье и взбудоражила сеть (фото)

Звезда &quot;Женского квартала&quot; снялась в белье и взбудоражила сеть (фото)

Звезда &quot;Женского квартала&quot; снялась в белье и взбудоражила сеть (фото)

Ирина Сопонару (фото: instagram.com/irinasoponaru)

Ранее Сопонару призналась, кто платил за ее свадьбу с иностранцем.

Также ее муж-иностранец объяснил, почему выбрал для жизни Украину.

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