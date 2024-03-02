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Зірка "Жіночого кварталу" розповіла, як опинилася вдома у Бекхема: "теплі спогади"

Субота 02 березня 2024 18:53
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Зірка "Жіночого кварталу" розповіла, як опинилася вдома у Бекхема: "теплі спогади" Ірина Сопонару і Бруклін Бекхем (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару розповіла, як познайомилася із сином світової футбольної зірки Девіда Бекхема Брукліном в Америці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на програму "Вихідний 2.0".

Ірина Сопонару розповіла про знайомство з Брукліном Бекхемом

За словами знаменитості, вона зустрілася зі старшим сином спортсмена після одного з виступів у Нью-Йорку, куди приїхала з командою "Ліги Сміху". Це було ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Одного разу були ми з "Лігою Сміху" в Америці. У Нью-Йору було два шоу. У мене там живе знайомий. І він каже: "Давай зустрінемося після концерту, погуляємо, підемо на вечірку". Я ж із задоволенням! Ми ввечері дуже пізно закінчили два шоу!", - поділилася Ірина.

"Я телефоную й кажу, що я стомлена. І він каже вечірка у клубі закінчилася, але ми їдемо зараз до хлопця в квартиру. І мені починає не подобатися цей задум. Але він каже, що це класний хлопець… Це Бруклін Бекхем, син Девіда Бекхема", - додала вона.

Зірка &quot;Жіночого кварталу&quot; розповіла, як опинилася вдома у Бекхема: &quot;теплі спогади&quot;

Бруклін Бекхем (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

Таким чином Сопонару опинилася вдома у хлопця, однак спілкування між ними як такого не було.

"Я приходжу на цю вечірку до Брукліна. І там все, як у нас. Паті на хаті. Я з ним познайомилася: "Nice to meet you" (з англ. - приємно познайомитися). І все, більше я ні слова не сказала у той вечір. Комедія. Але у мене теплі спогади", - пригадала зірка "Жіночого кварталу".

Раніше ми розповідали, що українська зірка серіалів "закрутила роман" з популярним співаком.

Також відома українська ведуча висловилася про мобілізацію 24-річного сина.

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Ірина Сопонару Жіночий квартал Зірки шоу-бізнесу
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