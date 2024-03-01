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Українська зірка серіалів "закрутила роман" з популярним співаком (відео)

П'ятниця 01 березня 2024 18:30
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Українська зірка серіалів "закрутила роман" з популярним співаком (відео) Антоніна Хижняк знялася у кліпі “Уяви собі" гурту Фіолет (фото: instagram.com/tonya_actress)
Автор: Іванна Пашкевич

Популярний український гурт Фіолет показав відео на нову пісню "Уяви собі", головними героями-”коханцями" якого стали фронтмен команди, співак і письменник Сергій “Колос" Мартинюк, а також зіркова українська акторка Антоніна Хижняк.

РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на прес-службу гурту, розповідає більше про кліп і пісню.

Гурт Фіолет представив нову роботу

"Ніколи не знаєш, що несе за собою завтра і яке з твоїх “люблю” стане останнім. Тримаєшся думками за сьогодні, руками і серцем за найближчих. Згадуєш, мрієш, любиш вже і сьогодні. Ніби завтра нема, а тобі знову сімнадцять. Тільки уявіть собі… ", - ділиться враженнями про пісню лідер Фіолету.

За його словами, ідея кліпу зі зворотнім порядком подій - від краху стосунків до перших “медових” тижнів - ідеально вписалася в настрій треку.

Хижняк, у свою чергу, зізнається: давно захоплюється творчістю Фіолету. Ба більше, це вже не перша їхня співпраця, адже раніше Тоня знялась у кліпі на пісню “Дівчисько". І цей досвід їй дуже сподобався.

“Грати закоханих було легко, оскільки з Сергієм у нас досить дружні стосунки, тому на знімальному майданчику було комфортно. Загалом робота вийшла красивою та кінематографічною, я рада, що нам вдається творити у такий складний час!” - розповіла акторка.

Додамо, що режисером кліпу став засновник літературного проекту “МУР” Олександр Хоменко, за плечима в якого відеороботи для Kalush Orchestra, Nazva, Tember Blanche та інших.

Текст пісні “Уяви собі":

Уяви собі... як тишком-нишком у серці

Щось стискається, щось ошаліло несеться,

Щось несказане, до дому рідного рветься,

Уяви собі... уяви собі

Уяви собі

Вона читає вірші Стуса,

А я сполохати боюся

Її тремкі засмаглі плечі

На самоті

Вона читає вірші Стуса,

А я її

Уяви собі... так забуваються дихати,

Щось стискається, і часом нікого кликати,

Щось несказане... під серцем буде десь штрикати

Уяви собі... уяви собі

А уяви собі... коли не встиг попрощатися,

Вдвох набутися - як совість буде кусатися,

На сотню літ - з тобою б на обійматися

Уяви собі... Уяви собі...

Уяви собі... що ми могли не зустрітися,

В цьому хаосі, в різні боки розлетітися,

Уяви собі...

Уяви собі...

Реакція українців на пісню і відео

Гарне романтичне відео і трек підкорили серця меломанів. Ми зібрали кілька коментарів, які передають загальний настрій слухачів та глядачів.

  • Викликає весняний настрій, посмішку, аромат кохання в повітрі
  • Як я люблю ваші пісні! Від них дуже тепло стає на душі, як у ковдрочку закутатись. Дякую, творіть ще!
  • Пісня в саме серденько
  • Тоня дуже гарна! Очі, усмішка… Вона вкрала моє серце!
  • Така щемлива та чуттєва історія. Дуже-дуже гарно!
  • Файно і світло. Дякую за те що творите, за тепло яке несете своїми текстами
  • Яка чудова робота вийшла, кліп і пісня - неймовірні, до мурах

Раінше ми розповідали, що Потап наважився випустити відверту пісню про найріднішу людину.

Також ми писали, що Анна Саліванчук розлучилася з чоловіком-нардепом після 8 років шлюбу.

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