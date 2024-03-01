Українська зірка серіалів "закрутила роман" з популярним співаком (відео)
Популярний український гурт Фіолет показав відео на нову пісню "Уяви собі", головними героями-”коханцями" якого стали фронтмен команди, співак і письменник Сергій “Колос" Мартинюк, а також зіркова українська акторка Антоніна Хижняк.
РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на прес-службу гурту, розповідає більше про кліп і пісню.
Гурт Фіолет представив нову роботу
"Ніколи не знаєш, що несе за собою завтра і яке з твоїх “люблю” стане останнім. Тримаєшся думками за сьогодні, руками і серцем за найближчих. Згадуєш, мрієш, любиш вже і сьогодні. Ніби завтра нема, а тобі знову сімнадцять. Тільки уявіть собі… ", - ділиться враженнями про пісню лідер Фіолету.
За його словами, ідея кліпу зі зворотнім порядком подій - від краху стосунків до перших “медових” тижнів - ідеально вписалася в настрій треку.
Хижняк, у свою чергу, зізнається: давно захоплюється творчістю Фіолету. Ба більше, це вже не перша їхня співпраця, адже раніше Тоня знялась у кліпі на пісню “Дівчисько". І цей досвід їй дуже сподобався.
“Грати закоханих було легко, оскільки з Сергієм у нас досить дружні стосунки, тому на знімальному майданчику було комфортно. Загалом робота вийшла красивою та кінематографічною, я рада, що нам вдається творити у такий складний час!” - розповіла акторка.
Додамо, що режисером кліпу став засновник літературного проекту “МУР” Олександр Хоменко, за плечима в якого відеороботи для Kalush Orchestra, Nazva, Tember Blanche та інших.
Текст пісні “Уяви собі":
Уяви собі... як тишком-нишком у серці
Щось стискається, щось ошаліло несеться,
Щось несказане, до дому рідного рветься,
Уяви собі... уяви собі
Уяви собі
Вона читає вірші Стуса,
А я сполохати боюся
Її тремкі засмаглі плечі
На самоті
Вона читає вірші Стуса,
А я її
Уяви собі... так забуваються дихати,
Щось стискається, і часом нікого кликати,
Щось несказане... під серцем буде десь штрикати
Уяви собі... уяви собі
А уяви собі... коли не встиг попрощатися,
Вдвох набутися - як совість буде кусатися,
На сотню літ - з тобою б на обійматися
Уяви собі... Уяви собі...
Уяви собі... що ми могли не зустрітися,
В цьому хаосі, в різні боки розлетітися,
Уяви собі...
Уяви собі...
Реакція українців на пісню і відео
Гарне романтичне відео і трек підкорили серця меломанів. Ми зібрали кілька коментарів, які передають загальний настрій слухачів та глядачів.
- Викликає весняний настрій, посмішку, аромат кохання в повітрі
- Як я люблю ваші пісні! Від них дуже тепло стає на душі, як у ковдрочку закутатись. Дякую, творіть ще!
- Пісня в саме серденько
- Тоня дуже гарна! Очі, усмішка… Вона вкрала моє серце!
- Така щемлива та чуттєва історія. Дуже-дуже гарно!
- Файно і світло. Дякую за те що творите, за тепло яке несете своїми текстами
- Яка чудова робота вийшла, кліп і пісня - неймовірні, до мурах
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