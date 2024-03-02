Звезда "Женского квартала" рассказала, как оказалась дома у Бекхэма: "теплые воспоминания"

Ирина Сопонару рассказала о знакомстве с Бруклином Бекхэмом

По словам знаменитости, она встретилась со старшим сыном спортсмена после одного из выступлений в Нью-Йорке, куда приехала с командой "Лиги Смеха". Это было еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Однажды были мы с "Лигой Смеха" в Америке. В Нью-Йоре было два шоу. У меня там живет знакомый. И он говорит: "Давай встретимся после концерта, погуляем, пойдем на вечеринку". Я же с удовольствием! Мы вечером очень поздно закончили два шоу!", - поделилась Ирина.

"Я звоню и говорю, что я устала. И он говорит вечеринка в клубе закончилась, но мы едем сейчас к парню в квартиру. И мне начинает не нравиться эта затея. Но он говорит, что это классный парень... Это Бруклин Бекхэм, сын Дэвида Бекхэма", - добавила она.

Бруклин Бекхэм (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

Таким образом Сопонару оказалась дома у парня, однако общения между ними как такового не было.

"Я прихожу на эту вечеринку в Бруклин. И там все, как у нас. Пати на хате. Я с ним познакомилась: "Nice to meet you" (с англ. - приятно познакомиться). И все, больше я ни слова не сказала в тот вечер. Комедия. Но у меня теплые воспоминания", - вспомнила звезда "Женского квартала".