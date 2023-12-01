Зірка "Голодних ігор" приготував борщ за рецептом українки: Клопотенко відреагував (відео)
Американський актор Стенлі Туччі, відомий за фільмами "Диявол носить Prada", "Милі кістки" та "Голодні ігри", приготував борщ за рецептом українських біженців. З ними він познайомився під час поїздки до Молдови.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Стенлі Туччі приготував борщ
Процес приготування традиційної української страви Стенлі показав у своєму блозі.
"Нещодавно я повернувся з Молдови. Я був там з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, щоб побачити багатьох біженців з України. Це надзвичайно надихнуло мене. Однією зі справ, яку я там виконував було приготування їжі. Українські жінки навчили мене готувати борщ, який я обожнюю. Тому покажу вам цей рецепт на знак поваги до них", - поділився актор.
Для того, щоб вийшов смачний борщ, Туччі знадобилося декілька базових інгредієнтів.
Стенлі Туччі показав, як готує борщ (фото: instagram.com/stanleytucci)
Зокрема, капуста, капуста, морква, цибуля, часник, томатна паста, картопля й буряк.
Не міг не відреагувати на допис і ресторатор Євген Клопотенко. Він подякував американцю за підтримку України.
"Дякуємо за підтримку. Борщ неперевершений", - написав під роликом зірковий кулінар.
Євген Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)
Нагадаємо, у липні 2022 року світова спільнота офіційно закрила питання із "російським супом", визнавши український борщ нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО, тобто таким, що є частиною саме української, а не російської чи чиєїсь іншої культури та історії.
А руку до цієї перемоги доклав відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.
Нещодавно Євген Клопотенко поділився рецептом справжнього віденського штруделя.
Також ресторатор пояснив, як розморожувати м'ясо і рибу, щоб не зіпсувати їхній смак.