Звезда украинского кино признался, что не осуждает живущего в РФ брата: "Есть что терять"

Украинский актер театра и кино Алексей Богданович откровенно высказался о своем брате, который сейчас живет в РФ и не осудил полномасштабную войну. Артист не общается с родственником, хотя и не берется его осуждать.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью ОBOZ.UA звезда кино рассказал, почему его брат не уехал из РФ.

Что Богданович думает о родственнике

Актер родился в Сумской области, там до сих пор стоит дом его семьи. Рядом с ними уже были вражеские "прилеты", но он не пострадал. Туда иногда приезжает племянник Богдановича. Кроме того, в родном селе похоронены его родители.

"Могилы родных. Папа, мамы, сестры, бабушки. Нас у родителей пятеро. Так получилось, что сестры в Украине, а братья - в России. Один покойный уже, поэтому у меня только один брат остался там. Мы перестали с ним активно общаться еще задолго до 24 февраля, потому что отношения между нашими странами стали напряженными после аннексии Крыма", - признался актер.

При этом он отметил, что его брату опасно с ним общаться. Впрочем, Богданович его не осуждает.

Алексей Богданович высказался о брате, живущем в РФ (скриншот)

"Занимает руководящий пост в России, поэтому должен танцевать под дудку власти. Я его не осуждаю, он там с 20 лет, уже почти полвека. Как только окончил институт, поехал по распределению. Начал строить карьеру, стал известным человеком в определенных кругах, имеет хороший материальный статус, недвижимость, в частности, в Крыму. То есть ему есть что терять", - заявил артист.

До полномасштабной войны РФ против Украины Богданович общался с братом, но не о политике. А теперь они не звонят друг другу, хотя актер уверен, что у его родственника нормальная позиция.

"Наши жены иногда списываются. Но никто ничего не расспрашивает. Я сказал жене, что не нужно рассказывать. Что захотят, сами узнают. И позицию брата я знаю. Он человек нормальный, адекватный. Его голова не засорена пропагандой. А большего мне не нужно. Пусть в моей памяти мы останемся родственниками, а не врагами", - рассказал Богданович.

Кто такой Алексей Богданович

Актеру 61 год он активно выступает в театре и снимается в кино. Свою карьеру Богданович начал еще в 1986 году. Его первой работой в кино стала роль в ленте "Усе перемагає любов".

Богданович - лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. В 2006 году он получил звание Народного артиста, а в 2018 - орден "За заслуги". Также он стал членом Комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.