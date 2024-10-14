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Зірка українських серіалів залишився без квартири через російську ракету

Понеділок 14 жовтня 2024 19:55
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Зірка українських серіалів залишився без квартири через російську ракету Олексій Череватенко (фото: instagram.com/cherevatenko_ak)
Автор: Іванна Пашкевич

Окупанти вщент знищили квартиру відомого українського актора Олексія Череватенко.

Про це він розповів в інтерв'ю Oboz.ua, пише РБК-Україна (проект Styler).

Будинок артиста розташований у Бородянці, яка була окупована на початку повномасштабної війни.

За словами Олексія, його сім'я, на щастя, уникла окупації, оскільки на той момент вони перебували на дачі в селі Проців.

Тим часом, в його квартирі оселилися загарбники. Ба більше, вони знайшли його номер телефону і телефонували йому.

Представившись його прихильниками, росіяни намагалися ввести актора в оману, проте він одразу зрозумів, що це неправда. До того ж, дзвінки надходили просто з його власної квартири.

Зірка українських серіалів залишився без квартири через російську ракету

Олексій Череватенко (фото: instagram.com/cherevatenko_ak)

"У моїй квартирі оселилися російські солдати. Навіть телефонували мені. Зрозуміли за фото, які знайшли, що я актор, номер побачили, ймовірно, на моєму сайті. "Добрий день, - кажуть, - ми ваші прихильники, дивилися фільми та серіали. Як ви там?". А я чую, що акцент дуже підозрілий", - пригадав Череватенко.

"А потім почали розповідати подробиці, про які ніхто не знає, і з яких зрозумів: вони в мене вдома… Запитав: "Ви в мене в квартирі?" А там - поклали слухавку", - додав він.

Зрештою квартиру артиста розбомбили. На щастя, сусіди встигли врятувати документи Олексія та його родини.

Зірка українських серіалів залишився без квартири через російську ракету

Олексій Череватенко (фото: instagram.com/cherevatenko_ak)

Житло, що розташоване у восьмиповерховому будинку, досі не відновлене, тому знаменитість тимчасово живе на дачі. Проте він упевнений, що відновить зруйнований будинок і повернеться туди для життя.

"Через кілька днів наш будинок повністю розбомбили. Сусіди в перший день вторгнення забрали з житла наші документи й бігали з ними потім по підвалах, ховаючись від обстрілів. Житло досі не відновили. Живемо з родиною на дачі", - зізнався Череватенко.

Коротка біографія Олексія Череватенко

Олексій народився 7 серпня 1985-го у Києві. За твердженням низки ЗМІ, у дитинстві вінактивно займався спортом - волейболом, баскетболом і легкою атлетикою - і відвідував хореографічну студію, де засвоїв бальні, народні та сучасні танці.

Здобувши середню освіту, молодий чоловік подав документи на факультет театрального мистецтва Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, потрапивши до майстерні Юрія Висоцького.

Зірка українських серіалів залишився без квартири через російську ракету

Олексій Череватенко (фото: instagram.com/cherevatenko_ak)

Після закінчення вишу в 2007-му випускника прийняли до трупи столичного ТЮГу на Липках. Тут він зіграв головну роль у "Тартюфі", засвітився в "Безприданниці" і виставі "Дуже проста історія" за п'єсою М. Ладо, був суддею Клеоном у "Геростраті" і познайомив підлітків із "Романтиком з планети eBay".

Зніматися в кіно Череватенко почав після закінчення інституту. У 2008-му відбулася прем'єра "Хороших хлопців", де йому дістався невеликий епізод.

Найбільшу пізнаванність Череватенко отримав після ролі у серіалі "Дільничий з ДВРЗ", а також фільмі "Як там Катя?".

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