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Звезда украинских сериалов остался без квартиры из-за российской ракеты

Понедельник 14 октября 2024 19:55
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Звезда украинских сериалов остался без квартиры из-за российской ракеты Алексей Череватенко (фото: instagram.com/cherevatenko_ak)
Автор: Иванна Пашкевич

Оккупанты полностью уничтожили квартиру известного украинского актера Алексея Череватенко.

Об этом он рассказал в интервью Oboz.ua, пишет РБК-Украина (проект Styler).

Дом артиста расположен в Бородянке, которая была оккупирована в начале полномасштабной войны.

По словам Алексея, его семья, к счастью, избежала оккупации, поскольку на тот момент они находились на даче в селе Процив.

Между тем, в его квартире поселились захватчики. Более того, они нашли его номер телефона и звонили ему.

Представившись его сторонниками, россияне пытались ввести актера в заблуждение, однако он сразу понял, что это неправда. К тому же, звонки поступали прямо из его собственной квартиры.

Звезда украинских сериалов остался без квартиры из-за российской ракеты

Алексей Череватенко (фото: instagram.com/cherevatenko_ak)

"В моей квартире поселились российские солдаты. Даже звонили мне по телефону. Поняли по фото, которые нашли, что я актер, номер увидели, вероятно, на моем сайте. "Добрый день, - говорят, - мы ваши поклонники, смотрели фильмы и сериалы. Как вы там?". А я слышу, что акцент очень подозрительный", - вспомнил Череватенко.

"А потом начали рассказывать подробности, о которых никто не знает, и из которых понял: они у меня дома... Спросил: «Вы у меня в квартире?" А там - положили трубку", - добавил он.

В конце концов квартиру артиста разбомбили. К счастью, соседи успели спасти документы Алексея и его семьи.

Звезда украинских сериалов остался без квартиры из-за российской ракеты

Алексей Череватенко (фото: instagram.com/cherevatenko_ak)

Жилье, расположенное в восьмиэтажном доме, до сих пор не восстановлено, поэтому знаменитость временно живет на даче. Однако он уверен, что восстановит разрушенный дом и вернется туда для жизни.

"Через несколько дней наш дом полностью разбомбили. Соседи в первый день вторжения забрали из жилья наши документы и бегали с ними потом по подвалам, прячась от обстрелов. Жилье до сих пор не восстановили. Живем с семьей на даче", - признался Череватенко.

Краткая биография Алексея Череватенко

Алексей родился 7 августа 1985-го в Киеве. По утверждению ряда СМИ, в детстве он активно занимался спортом - волейболом, баскетболом и легкой атлетикой - и посещал хореографическую студию, где освоил бальные, народные и современные танцы.

Получив среднее образование, молодой человек подал документы на факультет театрального искусства Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, попав в мастерскую Юрия Высоцкого.

Звезда украинских сериалов остался без квартиры из-за российской ракеты

Алексей Череватенко (фото: instagram.com/cherevatenko_ak)

После окончания вуза в 2007-м выпускника приняли в труппу столичного ТЮЗа на Липках. Здесь он сыграл главную роль в "Тартюфе", засветился в "Бесприданнице" и спектакле "Очень простая история" по пьесе М. Ладо, был судьей Клеоном в "Герострате" и познакомил подростков с "Романтиком с планеты eBay".

Сниматься в кино Череватенко начал по окончании института. В 2008 году состоялась премьера "Хороших парней", где ему достался небольшой эпизод.

Наибольшую узнаваемость Череватенко получил после роли в сериале "Участковый из ДВРЗ", а также фильме "Як там Катя?".

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