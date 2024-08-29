UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зірка українських серіалів вийшла заміж. Романтичні фото молодят

Нестеренко і Темляк одружилися (Фото: instagram.com/kostiatemliak)
Автор: Любов Блажко

Українська акторка Анастасія Нестеренко та її обранець, актор Костянтин Темляк узаконили свої стосунки. В соцмережах пара повідомила про одруження, а також показала романтичні кадри.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірок розповідає про це детальніше.

Нестеренко та Темляк одружилися

Так, на опублікованих знімках можна побачити, що закохані виглядають щасливими й святкують радісну подію. Анастасія з'явилася у білому вбранні, яке мало асиметричний виріз в зоні плечей та було декороване квітами. У той час її тепер уже законний чоловік обрав штани світлого кольору і вишиванку.

"Кохаю. Дай Боже нам мудрості, взаєморозуміння і щасливого, світлого майбутнього", - зауважила Нестеренко у підписі до знімків.

Пара показала кадри з церемонії одруження (Фото: instagram.com/n.nstrnko)

Про стосунки пари відомо не так багато, адже у соцмережах вони рідко ділилися спільними кадрами та розповідали про особисте. Проте відомо, що пропозицію своїй коханій Костянтин зробив у квітні, і тоді вона поділилася в блозі відповідним фото.

Актор зробив пропозицію коханій у квітні (Фото: instagram.com/n.nstrnko) 

Актори знімалися у спільному проєкті "Кріпосна", 4 сезон, а публічно оголосили про стосунки у листопаді минулого року.

Анастасія найбільше відома ролями у таких проєктах: "Новенька", "Жіночий лікар" та фільмів "Гуцулка Ксеня" й "Буча".

Костянтин Темляк зіграв у наступних стрічках та серіалах: "І будуть люди", "Мишоловка для кота" та фільмам "Смак свободи", "Кіборги" і "Будинок "Слово" Нескінчений роман".

У квітні цього року чоловік повідомив про мобілізацію. Він відправився на фронт разом зі своїм колегою, актором Юрієм Феліпенком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесуАкториОдруження