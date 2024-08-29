Звезда украинских сериалов вышла замуж. Романтические фото молодоженов

Украинская актриса Анастасия Нестеренко и ее избранник, актер Константин Темляк узаконили свои отношения. В соцсетях пара сообщила о браке, а также показала романтические кадры.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезд рассказывает об этом подробнее.
Так, на опубликованных снимках можно увидеть, что влюбленные выглядят счастливыми и празднуют радостное событие. Анастасия появилась в белом наряде, который имел асимметричный вырез в зоне плеч и был декорирован цветами. В то время ее теперь уже законный муж вызбрал брюки светлого цвета и вышиванку.
"Люблю. Дай Бог нам мудрости, взаимопонимания и счастливого, светлого будущего", - отметила Нестеренко в подписи к снимкам.
Об отношениях пары известно не так много, ведь в соцсетях они редко делились общими кадрами и рассказывали о личном. Однако известно, что предложение своей любимой Константин сделал в апреле, и тогда она поделилась в блоге соответствующим фото.
Актеры снимались в совместном проекте "Кріпосна", 4 сезон, а публично объявили об отношениях в ноябре прошлого года.
Анастасия больше всего известна ролями в таких проектах: "Новенька", "Жіночий лікар" та фільмів "Гуцулка Ксеня" й "Буча".
Константин Темляк сыграл в следующих лентах и сериалах: "І будуть люди", "Мишоловка для кота" та фільмам "Смак свободи", "Кіборги" і "Будинок "Слово" Нескінчений роман".
В апреле этого года мужчина сообщил о мобилизации. Он отправился на фронт вместе со своим коллегой, актером Юрием Фелипенко.
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