"Було комфортно". Слава Дьомін вперше розповів про стосунки з Ксенією Мішиною

Протягом деякого часу актриса часто з'являлася у соцмережах шоумена, що спричинило у мережі чутки про те, що їх пов'язує дещо більше, ніж просто дружба.

Тепер Дьомін зізнався, що Мішина дійсно йому подобалася: вони проводили час разом і навіть познайомили своїх синів. Однак їхні стосунки так і не переросли в щось серйозне.

Ведучий вважає за краще не розкривати конкретну причину, наголосивши, що це стосується тільки удвох, і без згоди Ксенії він не може ділитися деталями їхніх взаємин.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Так, справді, Ксенія Мішина мені дуже подобалася як дівчина. Так, справді, я хотів з нею серйозних стосунків. Ми гуляли разом, наші сини знайомі. Вони між собою, і я з Платоном знайомий, і Влад з Ксенією. Було комфортно, але стосунки не склалися. Це, напевно, все, що я можу сказати. Все ж таки це стосується не лише мене, а й Ксенії. Якщо вона захоче, то може теж щось про це розповісти", - поділився він.

Нині знаменитості майже не з'являються разом. Як зазначив шоумен, вони тепер рідко бачаться і більше не проводять час разом, як це було раніше.