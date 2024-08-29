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"Було комфортно". Слава Дьомін вперше розповів про стосунки з Ксенією Мішиною

Четвер 29 серпня 2024 18:12
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"Було комфортно". Слава Дьомін вперше розповів про стосунки з Ксенією Мішиною Слава Дьомін і Ксенія Мішина (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Український ведучий Слава Дьомін розповів всю правду про стосунки з акторкою Ксенією Мішиною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для YouTube-каналу Слава+.

Протягом деякого часу актриса часто з'являлася у соцмережах шоумена, що спричинило у мережі чутки про те, що їх пов'язує дещо більше, ніж просто дружба.

Тепер Дьомін зізнався, що Мішина дійсно йому подобалася: вони проводили час разом і навіть познайомили своїх синів. Однак їхні стосунки так і не переросли в щось серйозне.

Ведучий вважає за краще не розкривати конкретну причину, наголосивши, що це стосується тільки удвох, і без згоди Ксенії він не може ділитися деталями їхніх взаємин.

&quot;Було комфортно&quot;. Слава Дьомін вперше розповів про стосунки з Ксенією Мішиною

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Так, справді, Ксенія Мішина мені дуже подобалася як дівчина. Так, справді, я хотів з нею серйозних стосунків. Ми гуляли разом, наші сини знайомі. Вони між собою, і я з Платоном знайомий, і Влад з Ксенією. Було комфортно, але стосунки не склалися. Це, напевно, все, що я можу сказати. Все ж таки це стосується не лише мене, а й Ксенії. Якщо вона захоче, то може теж щось про це розповісти", - поділився він.

Нині знаменитості майже не з'являються разом. Як зазначив шоумен, вони тепер рідко бачаться і більше не проводять час разом, як це було раніше.

Раніше Дьомін зізнався, чи має бронь від мобілізації та скільки заробляє на місяць.

Також він cказав, навіщо взяв інтерв'ю у Субботи та Алхім.

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Ксенія Мішина Слава Дьомін Зірки шоу-бізнесу Стосунки
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