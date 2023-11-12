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Зірка українських серіалів розповіла про родичів з Росії, які підтримують війну: "Називали мене нацисткою"

Віталіна Біблів (фото: instagram.com/vitalinabibliv)
Автор: Іванна Пашкевич

Відома українська акторка Віталіна Біблів заявила, що її родичі з РФ активно підтримують путінський режим, а її саму взагалі охрестили "нацисткою".

Про це пише РБк-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки для Obozrevatel.

Віталіна Біблів про родичів з Росії

Зараз зірка "Будиночку на щастя" не підтримує зв'язок з ріднею, яка живе на території країни-агресорки.

Віталіна Біблів (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

Однак на початку повномасштабної війни вона намагалась відкрити їм очі на те, що насправді відбувається в Україні.

Правда, думку свою родичі Біблів так і не змінили. Ба більше, вони переконані, що в Бучі "була постановка", а в Маріуполі "грали актори".

"Я з ними не спілкуюся: там бетонний дах! І хоч би що я розповідала, відповідають: це все Америка. Росія, мовляв, не винна. Після того, як мені сказали, що в Бучі була постановка, а в Маріуполі грали актори, не хочу навіть говорити про них. Я вже розповідала, що мене назвали рідні з Москви нацисткою", - поділилася Віталіна.

Віталіна Біблів (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

Знаменитість також додала, що до війни вони їздили один до одного у гості.

"Є афоризм, мені дуже подобається: "Можна віслюка підвести до води, але пити він буде сам". Ми ж живемо не в Радянському Союзі, де два канали телебачення. У всьому можна розібратися, якщо захотіти", - підсумувала акторка.

Нагадаємо, раніше відомий співак розповів, як його бабуся на Уралі підтримує Україну в оточенні "скажених зомбі".

Також зірка "Дизель Шоу" сказав, що думає про втечу Нікішина й Писаренка в Росію.

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