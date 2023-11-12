Звезда украинских сериалов рассказала о родственниках из России, поддерживающих войну: "Называли меня нацисткой"

Виталина Библив о родственниках из России

Сейчас звезда "Будиночку на щастя" не поддерживает связь с родней, которая живет на территории страны-агрессорки.

Виталина Библив (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

Однако в начале полномасштабной войны она пыталась открыть им глаза на то, что происходит в Украине.

Правда, мнение свое родственники Библив так и не изменили. Более того, они убеждены, что в Буче "была постановка", а в Мариуполе "играли актеры".

"Я с ними не общаюсь: там бетонная крыша! И что бы я ни рассказывала, отвечают: это все Америка. Россия, мол, не виновата. После того, как мне сказали, что в Буче была постановка, а в Мариуполе играли актеры, не хочу даже говорить о них. Я уже рассказывала, что меня назвали родные из Москвы нацисткой", - поделилась Виталина.

Виталина Библив (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

Знаменитость также добавила, что до войны они ездили друг к другу в гости.

"Есть афоризм, мне очень нравится: "Можно осла подвести к воде, но пить он будет сам". Мы же живем не в Советском Союзе, где два канала телевидения. Во всем можно разобраться, если захотеть", - подытожила актриса.