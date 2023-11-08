Відомий співак розповів, як його бабуся на Уралі підтримує Україну в оточенні "скажених зомбі"
Український співак Роман Бахарєв народився на Уралі, а дитинство й юність провів у Чистяковому й Донецьку, які зараз тимчасово окуповані. Артист говорить, що "з того боку" у нього не залишилось друзів, але є людина, з якою він спілкується - це його бабуся.
Про те, як близька людина соліста гурту BAH.ROMA в оточенні "скажених зомбі" підтримує Україну, виконавець розповів в ексклюзивному інтерв’ю РБК-Україна (проект Styler).
Роман Бахарєв про бабусю у РФ
За словами артиста, його бабуся, яка живе на Уралі, є єдиною, з ким він підтримує зв'язок з країни-агресорки.
Роман Бахарєв (фото: instagram.com/roman_bakharev_)
"Мені шкода її, бо в неї не залишилось кола спілкування. Вона топить за Україну в оточенні скажених zомбі. Вона пережила Другу світову і коли я був малим, казала мені: "Все, що завгодно, тільки б не війна", - поділився Роман.
Бахарєв говорить, що вони іноді зідзвонюються і обмінюються новинами.
Роман Бахарєв (фото: instagram.com/roman_bakharev_)
"Вона підписана на декілька українських Телеграм-каналів і за час війни вже майже повністю розуміє на слух українську мову. Дуже сильно хвилюється, а я хвилююсь за неї. На жаль, мій батько не зможе поїхати і поховати її, як це прийнято у батьків та дітей…", - розповів музикант.
Чоловік також зізнався, що його колишні друзі померли для нього після фраз на кшталт "так в тєбя же нє лєтіт" та "она закончіла МГУ, єй віднєє".
Про це він навіть написав пісню "199.9".
Раніше медіаексперт пояснив, чим небезпечні такі "кумири молоді" як гурт "Пошлая Молли" для України.
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