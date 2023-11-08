Відомий співак розповів, як його бабуся на Уралі підтримує Україну в оточенні "скажених зомбі"

Український співак Роман Бахарєв народився на Уралі, а дитинство й юність провів у Чистяковому й Донецьку, які зараз тимчасово окуповані. Артист говорить, що "з того боку" у нього не залишилось друзів, але є людина, з якою він спілкується - це його бабуся.

Про те, як близька людина соліста гурту BAH.ROMA в оточенні "скажених зомбі" підтримує Україну, виконавець розповів в ексклюзивному інтерв’ю РБК-Україна (проект Styler).

Роман Бахарєв про бабусю у РФ

За словами артиста, його бабуся, яка живе на Уралі, є єдиною, з ким він підтримує зв'язок з країни-агресорки.

Роман Бахарєв (фото: instagram.com/roman_bakharev_)

"Мені шкода її, бо в неї не залишилось кола спілкування. Вона топить за Україну в оточенні скажених zомбі. Вона пережила Другу світову і коли я був малим, казала мені: "Все, що завгодно, тільки б не війна", - поділився Роман.

Бахарєв говорить, що вони іноді зідзвонюються і обмінюються новинами.

Роман Бахарєв (фото: instagram.com/roman_bakharev_)

"Вона підписана на декілька українських Телеграм-каналів і за час війни вже майже повністю розуміє на слух українську мову. Дуже сильно хвилюється, а я хвилююсь за неї. На жаль, мій батько не зможе поїхати і поховати її, як це прийнято у батьків та дітей…", - розповів музикант.

Чоловік також зізнався, що його колишні друзі померли для нього після фраз на кшталт "так в тєбя же нє лєтіт" та "она закончіла МГУ, єй віднєє".

Про це він навіть написав пісню "199.9".