Зірка українських серіалів розлучилася з чоловіком після 10 років шлюбу

Так, зі слів Олени, вони з Михайлом вже давно перестали існувати як пара, хоча неодноразово намагалися врятувати стосунки.

"Ми намагались все зберегти. Десятки годин розмов, якщо не сотні. Сльози, біль, сміх від спогадів, вдячність, багато вдячності… Ми залишаємося найкращими друзями, батьками для наших діток і ідеальними колишніми. Бо ніякого бруду, хайпу та інтриг тут не буде", - написала знаменитість.

Олена Світлицька з чоловіком Михайлом (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Також вона додала, що "це були неймовірні 10 років разом" і для них родина завжди була опорою та головною цінністю.

"Тому сказати, що нам не боляче - буде повною маячнею. Але ще болючіше дивитись, як ми все руйнуємо на очах в наших дітей. Тому наша історія підходить до кінця. Можна, звичайно, зробити цілий серіал спогадів за ці роки сьогодні в сторіс, але ж ви і так все бачили. Ви були свідками цієї неймовірною теплої історії. І вона дійсно такою була! Світлицький, дякую за прізвище! І за цих неймовірних малих. Я була щасливою. Далі буде…", - підсумувала артистка.

Олена Світлицька розлучилася з чоловіком (скріншот)

До слова Олена Світлицька - відома українська акторка, яка зіграла у таких фільмах та серіалах: "Будинок Слово", "Інфоголік", "Здамо будиночок біля моря", "Жіночий лікар", "Пробудження" та низці інших.

У шлюбі з колишнім чоловіком у них народилося двоє доньок.