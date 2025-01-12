Остап Ступка вперше розкрив деталі розлучення з молодшою на 20 років екс-дружиною

57-річний український актор театру та кіно Остап Ступка вперше поділився подробицями розриву з четвертою дружиною Дариною, яка молодша за нього на 20 років.

Як відомо, експодружжя було разом з 2014 року. Дарина трималася осторонь публічності, не спілкувалася з журналістами, і про неї майже немає жодної інформації.

Можна припустити, що розлучення пари відбулося у 2024-му, адже у тому ж році артист перестав приховувати новий роман з театрознавицею Маргаритою Ткач, молодшою від нього на 35 років.

Остап Ступка з Маргаритою Ткач (фото: instagram.com/manipuliantka)

Відповідаючи на запитання про причини розриву з колишньою, Ступка зізнався, що у Дарини кілька років тому у родині сталася трагічна історія, яка повпливала надалі на їхні стосунки.

"Два роки тому в доволі молодому віці помер батько. І ця трагедія багато чого змінила. Однак ми продовжуємо спілкуватися вже як друзі. Якось мама розповідала мені, що бачила по телевізору історію одного чоловіка, в якого було вісім шлюбів. І каже: всі дружини між собою спілкуються, приїздять до нього на свята", - поділився Остап.

Остап Ступка з четвертою дружиною (фото: facebook.com/p/Остап-Ступка)

А ось зібрати разом усіх чотирьох дружин, каже артист, він би не ризикнув.

Нагадаємо, вперше чоловік одружився у 18 років з Тетяною Капліною. Пара прожила разом недовго, але на світ устиг з’явитися син Дмитро. Далі Остап побрався з балериною Тетяною, та за 2 роки вони розлучилися. З Іриною чоловік затримався майже на півтора десятиліття. У третьому шлюбі народилися двоє дітей - Богдан та Устина.