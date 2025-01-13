Звезда украинских сериалов развелась с мужем после 10 лет брака

Так, по словам Елены, они с Михаилом уже давно перестали существовать как пара, хотя неоднократно пытались спасти отношения.

"Мы пытались все сохранить. Десятки часов разговоров, если не сотни. Слезы, боль, смех от воспоминаний, благодарность, много благодарности... Мы остаемся лучшими друзьями, родителями для наших детей и идеальными бывшими. Потому что никакой грязи, хайпа и интриг здесь не будет", - написала знаменитость.

Елена Светлицкая с мужем Михаилом (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Также она добавила, что "это были невероятные 10 лет вместе" и для них семья всегда была опорой и главной ценностью.

"Поэтому сказать, что нам не больно - будет полным бредом. Но еще больнее смотреть, как мы все разрушаем на глазах у наших детей. Поэтому наша история подходит к концу. Можно, конечно, сделать целый сериал воспоминаний за эти годы сегодня в сторис, но вы и так все видели. Вы были свидетелями этой невероятной теплой истории. И она действительно такой была! Светлицкий, спасибо за фамилию! И за этих невероятных малышей. Я была счастлива. Дальше будет...", - подытожила артистка.

Елена Светлицкая развелась с мужем (скриншот)

К слову Елена Светлицкая - известная украинская актриса, которая сыграла в таких фильмах и сериалах: "Будинок Слово", "Інфоголік", "Здамо будиночок біля моря", "Жіночий лікар", "Пробудження" и ряде других.

В браке с бывшим мужем у них родилось двое дочерей.