Зірка "Топ-модель по-українськи" вперше стане батьком: зворушливе відео

Самвел Туманян стане батьком

"Нарешті ми можемо розділити з вами найдорожче. Скоро все розповімо", - поділилися закохані. Вони оприлюднили ролик, де можна побачити Анастасію з кругленьким животиком, та Самвелла, який ніжно цілує обраницю в живіт.

Анастасія Сінанян, як відомо, є фітнес-тренеркою та блогеркою. Її стосунки з Самвелом почалися у лютому 2022 року, а через два роки вони узаконили свої стосунки.

"Нарешті настав час розповісти найважливішу подію цього року", - також підкреслив зірка "Топ-модель по-українськи" в stories. Пара пообіцяла підписникам тримати їх у курсі щодо підготовки до ролі батьківства найближчим часом. Тому можна зрозуміти, що юзери зовсім скоро дізнаються інші, не менш цікаві деталі.

Реакція мережі

Тим часом шанувальники та близькі закоханих продовжують вітати їх із радісною звісткою. Вони бажають майбутнім батькам щастя, а малюкові - міцного здоров'я та вдалої долі. Також дехто з користувачів мережі підмітив, що Анастасія з'явилася в образі, який демонструвала під час своєї "вагітної" фотосесії Гейлі Бібер.

Самвел Туманян і його обраниця Анастасія (фото: instagram.com/samvel_official) Самвел Туманян і його обраниця Анастасія (фото: instagram.com/samvel_official)

Що відомо про Самвела Туманяна

Він здобув популярність після перемоги в четвертому сезоні шоу "Топ-модель по-українськи". Своєю харизмою і талантом хлопець зміг пробитися в модельний шоу-бізнес, а також підкорити музичну індустрію.

27-річний Самвел, окрім музики та моделінгу, є чемпіоном України з бойового самбо серед юнаків. Артист взяв собі псевдонім Самвел.

Майбутня знаменитість народився в родині вірменина та українки. Спортом почав займатися із 7-річного віку - це були боротьба, плавання, а згодом і бої без правил. Хороші спортивні результати дозволили йому стати чемпіоном України, але внаслідок травми щелепи хлопець змушений був відмовитися від улюбленого заняття.

Самвел Туманян (фото: instagram.com/samvel_official)

Самвел отримав професію бухгалтера, закінчивши Університет Фіскальної служби України.

Перемога Самвелла на проєкті "Топ-модель по-українськи" зробила його першим чоловіком-переможцем в українській історії цього шоу. У 2018 році Самвел розпочав кар'єру репера, і навіть знімався в одному з кліпів Аліни Гросу.