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Зірка "Топ-модель по-українськи" розсекретив вартість Family look (відео)

Святослав Бойко розсекретив вартість Family look (фото:
Автор: Юлія Любченко

Святослав Бойко - екс-учасник популярного шоу "Топ-модель по-українськи" та нині відомий блогер розповів Ніколасу Кармі про вартість першого сімейного луку.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео блогера в Instagram.

Ніколас Карма дізнався скільки коштує Family look подружжя Бойко 

Святослав Бойко - відомий модник, адже колись його доля занесла на популярне шоу, де він полюбився багатьом глядачам, і всі вони, звісно, перейшли у соцмережу хлопця, що дозволило йому бути й сьогодні цікавим для аудиторії. 

Та нині його життя змінилося - він чемний чоловік і вже три тижні як татусь. До слова, родина Святослава має цікаву традицію - вони люблять складати Family look, і малюк також відповідає стилю своїх батьків. 

Так, зустрівши під час прогулянки не менш популярний блогер Ніколаса Карму, який полюбляє розпитувати знаменитостей та перехожих про вартість луку, дізнався й про їхній Family look. 

Скриншот

Що носить Святослав: 

  • пальто від бренду Zara - коштує 3 тисячі 800 гривень 
  • чорний гольф - 2 тисячі гривень 
  • класичні штани - вартують 1 тисячу 800 гривень 
  • взуття - коштує 5 тисяч гривень 
  • окуляри від бренду Ray-Ban - 200 євро
  • шапка від Zara - утилізована та перероблена. 

Яка ціна одягу дружини Святослава:

  • головний убір від українського бренду Baginskiy - коштує 8 тисяч 800 гривень 
  • пальто від українського виробника - 12 тисяч гривень 
  • чоботи також від українського бренду - коштують 3 тисячі 400 гривень 
  • ціну чорної сукні довжиною максі - Любов не озвучила. 

Варто зазначити, що Любов, Святослав та їхній малюк мають приголомшливий вигляд, а їхній сімейний лук та щирість, дійсно підкорюють. До речі, родина Бойко часто носить Family look.

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