Зірка "Топ-модель по-українськи" розсекретив вартість Family look (відео)

Ніколас Карма дізнався скільки коштує Family look подружжя Бойко

Святослав Бойко - відомий модник, адже колись його доля занесла на популярне шоу, де він полюбився багатьом глядачам, і всі вони, звісно, перейшли у соцмережу хлопця, що дозволило йому бути й сьогодні цікавим для аудиторії.

Та нині його життя змінилося - він чемний чоловік і вже три тижні як татусь. До слова, родина Святослава має цікаву традицію - вони люблять складати Family look, і малюк також відповідає стилю своїх батьків.

Так, зустрівши під час прогулянки не менш популярний блогер Ніколаса Карму, який полюбляє розпитувати знаменитостей та перехожих про вартість луку, дізнався й про їхній Family look.

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Що носить Святослав:

пальто від бренду Zara - коштує 3 тисячі 800 гривень

чорний гольф - 2 тисячі гривень

класичні штани - вартують 1 тисячу 800 гривень

взуття - коштує 5 тисяч гривень

окуляри від бренду Ray-Ban - 200 євро

шапка від Zara - утилізована та перероблена.

Яка ціна одягу дружини Святослава:

головний убір від українського бренду Baginskiy - коштує 8 тисяч 800 гривень

пальто від українського виробника - 12 тисяч гривень

чоботи також від українського бренду - коштують 3 тисячі 400 гривень

ціну чорної сукні довжиною максі - Любов не озвучила.

Варто зазначити, що Любов, Святослав та їхній малюк мають приголомшливий вигляд, а їхній сімейний лук та щирість, дійсно підкорюють. До речі, родина Бойко часто носить Family look.