Зірка "Топ-модель по-українськи" розсекретив вартість Family look (відео)

Святослав Бойко - екс-учасник популярного шоу "Топ-модель по-українськи" та нині відомий блогер розповів Ніколасу Кармі про вартість першого сімейного луку.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео блогера в Instagram.
Святослав Бойко - відомий модник, адже колись його доля занесла на популярне шоу, де він полюбився багатьом глядачам, і всі вони, звісно, перейшли у соцмережу хлопця, що дозволило йому бути й сьогодні цікавим для аудиторії.
Та нині його життя змінилося - він чемний чоловік і вже три тижні як татусь. До слова, родина Святослава має цікаву традицію - вони люблять складати Family look, і малюк також відповідає стилю своїх батьків.
Так, зустрівши під час прогулянки не менш популярний блогер Ніколаса Карму, який полюбляє розпитувати знаменитостей та перехожих про вартість луку, дізнався й про їхній Family look.
Скриншот
Що носить Святослав:
Яка ціна одягу дружини Святослава:
Варто зазначити, що Любов, Святослав та їхній малюк мають приголомшливий вигляд, а їхній сімейний лук та щирість, дійсно підкорюють. До речі, родина Бойко часто носить Family look.
Раніше ми розповідали, що Ніколас Карма розсекретив вартість луку Саші Заріцької.
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