RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Звезда "Топ-модель по-украински" рассекретил стоимость Family look (видео)

Святослав Бойко рассекретил стоимость Family look (фото:
Автор: Юлия Любченко

Святослав Бойко - экс-участник популярного шоу "Топ-модель по-украински" и известный блогер рассказал Николасу Карми о стоимости первого семейного лука.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео блогера в Instagram.

Николас Карма узнал сколько стоит Family look супругов Бойко

Святослав Бойко - известный модник, ведь когда-то его судьба занесла на популярное шоу, где он полюбился многим зрителям, и все они, конечно, перешли в соцсеть парня, что позволило ему быть сегодня интересным для аудитории.

Но сейчас его жизнь изменилась - он вежливый мужчина и уже три недели как папа. К слову, семья Святослава имеет интересную традицию – они любят сочинять Family look, и малыш также соответствует стилю своих родителей.

Так, встретив во время прогулки не менее популярный блогер Николаса Карму, любящий расспрашивать знаменитостей и прохожих о стоимости лука, узнал и их Family look.

Скриншот

Что носит Святослав:

  • пальто от бренда Zara - стоит 3 тысячи 800 гривен
  • черный гольф - 2 тысячи гривен
  • классические штаны - стоят 1 тысячу 800 гривен
  • обувь - стоит 5 тысяч гривен
  • очки от бренда Ray-Ban - 200 евро
  • шапка от Zara - утилизированная и переделанная.

Какая цена одежды жены Святослава:

  • головной убор от украинского бренда Baginskiy - стоит 8 тысяч 800 гривен
  • пальто от украинского производителя - 12 тысяч гривен
  • сапоги также от украинского бренда - стоят 3 тысячи 400 гривен
  • цену черного платья длиной макси - Любовь не озвучила.

Стоит отметить, что Любовь, Святослав и их малыш выглядят потрясающе, а их семейный лук и искренность действительно покоряют. Кстати, семья Бойко часто носит Family Look.

Читайте РБК-Украина в Google News
блоггерМодные тренды