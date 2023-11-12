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"Це дуже незаконно?". Аліна Гросу у чорному бюстгальтері позувала перед дзеркалом (фото)

Неділя 12 листопада 2023 17:20
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"Це дуже незаконно?". Аліна Гросу у чорному бюстгальтері позувала перед дзеркалом (фото) Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Іванна Пашкевич

26-річна співачка Аліна Гросу похизувалася плоским і підтягнутим животиком після того, як наїлася американського фастфуду.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Аліна Гросу показала плоский живіт

Артистка запостила у stories ролик перед зеркалом, на якому предстала лише у штанах і чорному бюстгальтері.

&quot;Це дуже незаконно?&quot;. Аліна Гросу у чорному бюстгальтері позувала перед дзеркалом (фото)

&quot;Це дуже незаконно?&quot;. Аліна Гросу у чорному бюстгальтері позувала перед дзеркалом (фото)

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Зірка погладила себе по животі, повідомивши, що перед цим "наїлася піци та картоплі".

"Це дуже незаконно? Хто знає куди звернутися", - поцікавилася Аліна у своїх фанів.

Де перебуває під час війни співачка

Весною 2023 року Аліна Гросу поїхала до Лос-Анджелеса на навчання до Голлівудської школи акторської майстерності.

&quot;Це дуже незаконно?&quot;. Аліна Гросу у чорному бюстгальтері позувала перед дзеркалом (фото)

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

У США українка також займається музикою та працює. Частину свого заробітку знаменитість віддає на благодійність - допомагає українцям, які постраждали від війни.

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Аліна Гросу звезды шоу-бизнеса