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Зірка "Сутінків" Роберт Паттінсон вперше став батьком (фото)

Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка культової саги "Сутінки", актор Роберт Паттінсон, і його кохана, 32-річна модель та акторка Сьюкі Вотергаус, вперше стали батьками.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Роберт Паттінсон вперше став батьком

Пара вперше з’явилася на публіці з дитиною. Папараці підловили знаменитостей під час прогулянки в Лос-Анджелесі.

Закохані везли бежеву коляску з новонародженим. Їх супроводжувала мати моделі, Елізабет.

Ім’я і стать малечі Паттінсон і Вотергаус поки не розкрили. Акторка не публікувала нічого в соцмережах останні три тижні.

Зазначимо, що Сьюкі Вотергаус зустрічається з актором Робертом Паттінсоном з 2018 року.

У грудні 2022-го знаменитості дебютували як пара на показі Dior у єгипетському місті Гіза.

19 листопада модель офіційно повідомила про вагітність на фестивалі Coronoa Capital у Мексиці.

Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)

А в грудні минулого року Роберт і його кохана спровокували чутки про заручини. Дівчина вийшла на публіку з каблучкою з масивним діамантом на безіменному пальці.

Раніше ми розповідали, що відомий український актор вдруге став батьком.

Також Даша Кубік зізналася, чи зустрічається з Владом Шевченком.

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