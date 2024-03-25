Відомий український актор вдруге став батьком: ніжне фото з малюком
Український актор і зірка серіалу "Кріпосна" Олексій Яровенко повідомив прихильникам радісну новину: він вдруге став батьком.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.
Олексій Яровенко знову став батьком
Так, у актора та його дружини, актриси Ольги Карпової, народився син, якого пара назвала Глібом.
Яровенко опублікував ніжне фото з новонародженим малям, на якому тримає його ніжки.
"Гліб Олексійович Яровенко. Дякую за сина!", - підписав публікацію Олексій.
Олексій Яровенко вдруге став батьком (фото: instagram.com/jaravienka)
Подружжя виховує також сина Данила, який народився у грудні 2021 року.
Олексій Яровенко з дружиною (фото: instagram.com/olga_jarovenko)
Нагадаємо, знайомство Олексія та Ольги відбулося на театральному фестивалі в Кишиневі, після чого вони продовжили спілкування у соцмережах.
Карпова є актрисою Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра в Києві. Заради своєї коханої Яровенко переїхав в Україну з Білорусі.
Він відомий за своїми ролями в проєктах "Мухтар. Новий слід", "Хороший хлопець", "Артистка" і "Сестри у спадок". Крім того, його обраниця брала участь у зйомках серіалів "Опер за викликом" і "Жіночий лікар-2".
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