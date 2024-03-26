RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые стал отцом (фото)

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотергаус (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда культовой саги "Сумерки", актер Роберт Паттинсон, и его возлюбленная, 32-летняя модель и актриса Сьюки Уотергаус, впервые стали родителями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Роберт Паттинсон впервые стал отцом

Пара впервые появилась на публике с ребенком. Папарацци подловили знаменитостей во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Влюбленные везли бежевую коляску с новорожденным. Их сопровождала мать модели, Элизабет.

Имя и пол малыша Паттинсон и Уотергаус пока не раскрыли. Актриса не публиковала ничего в соцсетях последние три недели.

Отметим, что Сьюки Уотергаус встречается с актером Робертом Паттинсоном с 2018 года.

В декабре 2022 года знаменитости дебютировали как пара на показе Dior в египетском городе Гиза.

19 ноября модель официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотергаус (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)

А в декабре прошлого года Роберт и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Девушка вышла на публику с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце.

Ранее мы рассказывали, что известный украинский актер во второй раз стал отцом.

Также Даша Кубик призналась, встречается ли с Владом Шевченко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаДетиРождение ребенка