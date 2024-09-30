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Зірка "Супермоделі по-українськи" Маремуха натякнула на розлучення з чоловіком-французом

Вікторія Маремуха з чоловіком (фото: instagram.com/vicky_mare)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська блогерка та учасниця шоу "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха натякнула на розлучення з чоловіком, французом Луї.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Блогерка опублікувала у своєму блозі серію світлин, на яких показала сімейний вікенд.

Вікторія написала, що, незважаючи на те, що вони з чоловіком зараз живуть окремо, вони намагаються знаходити час, щоб разом проводити його з сином, оскільки це важливо для дитини.

Вікторія Маремуха з сином (фото: instagram.com/vicky_mare)

Також Маремуха зазначила, що вони з Луї розробили розклад, щоб обидва могли однаково брати участь у житті та вихованні 2-річного Луки.

"Попри те, що ми живемо окремо, ми зробили графік так, що б однаково виховувати і бачитися з Лукою. А ще обов'язково проводити час всі разом. Для Луки це дуже важливо", - поділилася модель.

Проте шанувальників знаменитості стривожив її допис. Вони припускають, що акторка натякає на розлучення з коханим після трьох років шлюбу.

Чоловік Маремухи з сином (фото: instagram.com/vicky_mare)

  • Сподіваюсь що у вас все добре. Обіймаю вас
  • Ви ж такі щасливі були разом,чому розійшлися? Така гарна пара і сім'я
  • Окремо? Ууу..давно я не була на сторінці Vicky
  • Що я пропустила:( чому окремо?
  • Ну цього треба було і очікувати, нажаль

Нагадаємо, Вікторія Маремуха перебуває у шлюбі з французьким бізнесменом Луї з червня 2021 року. У вересні 2022-го у них народився син Лука. Але формат їхніх стосунків досі неоднозначно сприймають в мережі, адже пара практикує вільний шлюб, де кожен з партнерів може мати відносини "на стороні", включно з інтимом.

Багато людей в соцмережах засуджують за це Вікторію, знаючи про те, що до шлюбу вона розставалсь з Луї саме через зраду, і згодом раптово погодилась на вільний шлюб.

Вікторія Маремуха з чоловіком (фото: instagram.com/vicky_mare)

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