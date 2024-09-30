"Не одні такі "італійці": син зрадниці Повалій несподівано висловився про сварки з дружиною

Денис Повалій, син зрадниці Таїсії Повалій , яка продовжує жити у РФ та мовчить про війну, висловився про своє особисте життя.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Instagram .

Денис Повалій розповів про сварки з дружиною

Так, артист у соцмережах зробив несподівану заяву, зазначивши, що вони з Ланою Вихровою посварилися, а тепер після сварки він знову додає її в друзі у соцмережах.

"У вас теж так?" - поцікавився він у своїх підписників.

Денис Повалій висловився про особисте життя (Фото: instagram.com/den_povaliy)

Пізніше виконавець додав, що, судячи з реакцій підписників, зрозумів, що не лише у них з дружиною вирують подібні емоційні пристрасті.

"Вже бачу по вашим реакціям, що ми не одні такі 'італійці'", - написав Денис, показавши, як його кохана знову підписалася на нього в Instagram.

Інша заява Повалія (Фото: instagram.com/den_povaliy)

Нагадаємо, Денис та Світлана одружилися у 2015 році, а згодом у них народився син Дем'ян. Про своє особисте життя Денис нечасто говорить у соцмережах, тому цей випадок став своєрідним винятком.

Денис Повалій і його дружина Світлана Вихрова (Фото: instagram.com/bro.ducer)

Так само рідко чоловік коментує і війну в Україні. Раніше робив проукраїнські заяви, але при цьому згадував наратив про "вісім років" та писав, що росіяни "не просто так напали на Україну". На завершення Повалій зазначав, що вважає себе пацифістом і хоче миру в усьому світі.

Денис, як відомо, під час повномасштабної війни виїхав із родиною до Іспанії. І там він продовжує мешкати й нині, у будинку зіркової матері.

Чоловік зі своєю зірковою матір'ю (Фото: instagram.com/den_povaliy)

Позиція Таїсії Повалій

Співачка обрала сторону країни-агресора та вже навіть встигла отримати російський паспорт. Вона відкрито підтримує політику Путіна і не вважає за потрібне засуджувати злочини РФ проти нашої країни.