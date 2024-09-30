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Звезда "Супермодели по-украински" Маремуха намекнула на развод с мужем-французом

Виктория Маремуха с мужем (фото: instagram.com/vicky_mare)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский блогер и участница шоу "Супермодель по-украински" Виктория Маремуха намекнула на развод с мужем, французом Луи.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Блогер опубликовала в своем блоге серию фотографий, на которых показала семейный уикенд.

Виктория написала, что, несмотря на то, что они с мужем сейчас живут отдельно, они стараются находить время, чтобы вместе проводить его с сыном, поскольку это важно для ребенка.

Виктория Маремуха с сыном (фото: instagram.com/vicky_mare)

Также Маремуха отметила, что они с Луи разработали расписание, чтобы оба могли одинаково участвовать в жизни и воспитании 2-летнего Луки.

"Несмотря на то, что мы живем отдельно, мы сделали график так, что бы одинаково воспитывать и видеться с Лукой. А еще обязательно проводить время все вместе. Для Луки это очень важно", - поделилась модель.

Однако поклонников знаменитости встревожил ее пост. Они предполагают, что актриса намекает на развод с любимым после трех лет брака.

Муж Маремухи с сыном (фото: instagram.com/vicky_mare)

  • Сподіваюсь що у вас все добре. Обіймаю вас
  • Ви ж такі щасливі були разом,чому розійшлися? Така гарна пара і сім'я
  • Окремо? Ууу..давно я не була на сторінці Vicky
  • Що я пропустила:( чому окремо?
  • Ну цього треба було і очікувати, нажаль

Напомним, Виктория Маремуха состоит в браке с французским бизнесменом Луи с июня 2021 года. В сентябре 2022-го у них родился сын Лука. Но формат их отношений до сих пор неоднозначно воспринимается в сети, ведь пара практикует свободный брак, где каждый из партнеров может иметь отношения "на стороне", включая интим.

Многие люди в соцсетях осуждают за это Викторию, зная о том, что до брака она расставалась с Луи именно из-за измены, и впоследствии внезапно согласилась на свободный брак.

Виктория Маремуха с мужем (фото: instagram.com/vicky_mare)

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