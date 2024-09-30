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Зірка "Голосу країни" заговорив про свою орієнтацію і залицяння чоловіків

Понеділок 30 вересня 2024 11:25
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Зірка "Голосу країни" заговорив про свою орієнтацію і залицяння чоловіків LAUD (фото: instagram.com/laud_vk)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Влад Каращук, відомий під псевдонімом LAUD, розповів про свою сексуальну орієнтацію, а також залицяння від чоловіків.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю виконавця "Муз_Тренд".

Зі слів зірки "Голосу країни", нещодавно він розійшовся з дівчиною після трьох років стосунків. Це були його найдовші стосунки.

А в деяких, каже артист, він зраджував, як і його партнерки.

"Чесно скажу, колись таке було (зради - прим. ред.). Ми з дівчиною сходилися й розходилися й, напевно, через все це й так сталося. Я думаю, що мене теж зраджували. Це було в токсичних стосунках. Не можу сказати на 100%, але я відчуваю, що це так було", - поділився LAUD.

Зірка &quot;Голосу країни&quot; заговорив про свою орієнтацію і залицяння чоловіків

LAUD (фото: instagram.com/laud_vk)

Хоч і співак прагне знайти кохання, поки що він не будує конкретних планів щодо створення сім'ї та появи дітей. Водночас для нього важливо, щоб його обраниця не обмежувала його творчу свободу.

"Зараз я вийшов зі стосунків. Я точно знаю, що мені подобаються серйозні стосунки. Але відчуваю, що ще не готовий до сім'ї і дітей. У першу чергу я думаю про концерти та творчість. Мені подобається, коли я сьогодні тут, а завтра там. Це те, що мене драйвить", - зізнався Влад.

LAUD також поділився, що іноді чоловіки виявляли до нього інтерес і намагалися залицятися до нього. Однак, за словами виконавця, його такі пропозиції не приваблюють, і він завжди ввічливо відмовлявся від них.

"Я не бісексуальний. У хлопців були зацікавленості. Мені час від часу писали й запрошували мене на каву. Для мене це завжди було окей. Я міг написати "дякую" або просто не читав ці повідомлення", - сказав виконавець.

Раніше зірка "МастерШеф" прокоментував чутки про свою гомосексуальність.

Також MamaRika відверто відповіла, чому погодилася на шлюб з коханим.

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