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Зірка "Супермами" назвала пункт райдера Вєрки Сердючки, без виконання якого вона не виступатиме

Вівторок 06 серпня 2024 18:17
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Зірка "Супермами" назвала пункт райдера Вєрки Сердючки, без виконання якого вона не виступатиме Стася Макєєва і Вєрка Сердючка (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Вагітна блогерка і учасниця шоу "Сумермама" Стася Макєєва нещодавно влаштувала розкішне гендер-паті, щоб дізнатися стать дитини. На свято вона замовила виступ Вєрки Сердючки. Виконавиця включила в райдер досить дивний пункт.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю інфлюенсерки для YouTube-шоу "Okey Eva".

Скільки коштує замовити Сердючку на свято

Так, зі слів Макєєвої, виступ артистки на її святі родині обійшовся у 35 тисяч доларів (1 мільйон 400 тисяч гривень).

"Це було моєю мрією. Сердючка, Каменських - це ті, на кому я виросла. Я завжди хотіла, щоб це трапилося (виступ артисток, - Прим.ред", - зізналася Стася.

Зірка &quot;Супермами&quot; назвала пункт райдера Вєрки Сердючки, без виконання якого вона не виступатиме

Вєрка Сердючка на гендер-паті Макєєвої (фото: скріншот з відео)

Втім, були моменти, каже учасниця "Супермами", які її розчарували. Щоправда, Андрія Данилка вони не стосувалися.

"Звісно було кілька "але". Не конкретно з нею (Вєркою Сердючкою, - Прим. ред.), а з її менеджером. У неї дуже складний менеджер, який може нагрубити, з ним дуже важко комунікувати взагалі. Мої дівчата, які організовували, говорили: "Ми дуже боїмося", - пригадала Макєєва.

"Ми самі їздили купували райдер, щоб було все - чашка порцелянова, килим, дзеркало. Нам сказав менеджер, якщо чогось буде не вистачати, вона може піти. Ми боялися", - поділилася вона.

Нагадаємо, гендер-паті відбулося у травні 2024 року. На нього блогерка витратила близько 80 тисяч доларів (орієнтовно 3 мільйони 260 тисяч гривень). На цьому заході Стася Макеєва та її чоловік Олександр дізналися, що у них буде син.

На святкування подружжя запросило багатьох відомих українських інфлюенсерів, включно з Бабою Дашею, Pj Анічкою, Яну Догу, Корячкою та іншими.

@st.makeeva.family

У меня идут мурашки

оригинальный звук - Родители с юморком

Нещодавно після виступу в Юрмалі Данилко чесно висловився про Пугачову.

Також він пояснив, чому не відмовляється від російської мови.

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Вєрка Сердючка Блогерка Зірки шоу-бізнесу
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