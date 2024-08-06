Звезда "Супермамы" назвала пункт райдера Верки Сердючки, без исполнения которого она не будет выступать

Беременная блогерша и участница шоу "Сумермама" Стася Макеева недавно устроила роскошное гендер-пати, чтобы узнать пол ребенка. На праздник она заказала выступление Верки Сердючки. Исполнительница включила в райдер довольно странный пункт.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью инфлюэнсерши для YouTube-шоу "Okey Eva".

Сколько стоит заказать Сердючку на праздник

Так, по словам Макеевой, выступление артистки на ее празднике семье обошлось в 35 тысяч долларов (1 миллион 400 тысяч гривен).

"Это было моей мечтой. Сердючка, Каменских - это те, на ком я выросла. Я всегда хотела, чтобы это случилось (выступление артисток, - Прим.ред", - призналась Стася.

Верка Сердючка на гендер-пати Макеевой (фото: скриншот с видео)

Впрочем, были моменты, говорит участница "Супермамы", которые ее разочаровали. Правда, Андрея Данилко они не касались.

"Конечно было несколько "но". Не конкретно с ней (Веркой Сердючкой, - Прим. ред.), а с ее менеджером. У нее очень сложный менеджер, который может нагрубить, с ним очень трудно коммуницировать вообще. Мои девочки, которые организовывали, говорили: "Мы очень боимся", - вспомнила Макеева.

"Мы сами ездили покупали райдер, чтобы было все - чашка фарфоровая, ковер, зеркало. Нам сказал менеджер, если чего-то будет не хватать, она может уйти. Мы боялись", - поделилась она.

Напомним, гендер-пати прошел в мае 2024 года. На него блогерша потратила около 80 тысяч долларов (ориентировочно 3 миллиона 260 тысяч гривен). На этом мероприятии Стася Макеева и его муж Александр узнали, что у них будет сын.

На празднование супруги пригласили многих известных украинских инфлюэнсеров, включая Бабу Дашу, Pj Аничку, Яну Догу, Корячку и других.