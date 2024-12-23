Зірка "Спіймати Кайдаша" пройшов військову підготовку та відповів, де б міг служити

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста для "Коротко про".

Зі слів артиста, в умовах повномасштабної війни необхідно бути підготовленим до будь-яких викликів, тому він пройшов навчання й отримав навички у кількох різних сферах.

"Звичайно, треба бути готовим в таких умовах. Проходив підготовку у своїх знайомих-військових, які воюють ще з 2014 року. Це "Легіон-Д", і вони створили навчальний центр BLACK LAKES TACTIC. Багато чого саме вони мене навчили. Частково - медичній підготовці, та здебільшого - тактичній", - поділився актор.

Григорій Бакланов (фото: instagram.com/baklanov.gr)

"У них є ще окремий курс, на який теж хочу записатися і всім раджу, - це курс сімейної безпеки. Адже питання безпеки завжди починається з тебе самого. Обізнаність у тому, як себе захистити навіть у квартирі, якщо, не дай Боже, хтось захоче до вас вломитися, або на вулиці в темний час доби, особливо в блекаути, і допоможе зберегти власне життя та близьких, і зменшує рівень злочинності", - додав він.

Григорій підкреслив, що в разі мобілізації міг би стати корисним як у піхотних підрозділах, так і в роботі з безпілотними системами.

Григорій Бакланов (фото: instagram.com/baklanov.gr)

"З огляду на вміння - це піхота. Або водій. Але я хотів, записувався на курси управління дронами. У мене якраз багато близьких та знайомих, які займаються саме дронами, безпілотниками. Не знаю, чесно кажучи, наскільки мій мозок впорається, бо не скажу, що я людина технічного складу, але б хотів спробувати. Тим паче зараз це один із найосновніших напрямків ведення війни", - сказав артист.

Що відомо про Григорія Бакланова

Григорій Бакланов народився в Одесі. У 2016-му закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, курс актора й режисера Юрія Висоцького.

У 2014-2016 роках грав у Театрі юного глядача і Театрі на лівому березі. З 2016-го працює у Театрі на Печерську. Також його можна побачити у театрі "Сузір'я" і Театрі драматургів.

Григорій Бакланов (фото: instagram.com/baklanov.gr)

Популярність Григорій здобув завдяки таким проєктам, як "Спіймати Кайдаша", "Ніщо не трапляється двічі" та "Сага".