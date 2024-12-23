Звезда Спіймати Кайдаша" прошел военную подготовку и ответил, где бы мог служить

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста для "Коротко про".

По словам артиста, в условиях полномасштабной войны необходимо быть подготовленным к любым вызовам, поэтому он прошел обучение и получил навыки в нескольких различных сферах.

"Конечно, надо быть готовым в таких условиях. Проходил подготовку у своих знакомых-военных, которые воюют еще с 2014 года. Это "Легион-Д", и они создали учебный центр BLACK LAKES TACTIC. Многому именно они меня научили. Частично - медицинской подготовке, но в основном - тактической", - поделился актер.

Григорий Бакланов (фото: instagram.com/baklanov.gr)

"У них есть еще отдельный курс, на который тоже хочу записаться и всем советую, - это курс семейной безопасности. Ведь вопрос безопасности всегда начинается с тебя самого. Осведомленность в том, как себя защитить даже в квартире, если, не дай Бог, кто-то захочет к вам вломиться, или на улице в темное время суток, особенно в блэкауты, и поможет сохранить собственную жизнь и близких, и уменьшает уровень преступности", - добавил он.

Григорий подчеркнул, что в случае мобилизации мог бы стать полезным как в пехотных подразделениях, так и в работе с беспилотными системами.

Григорий Бакланов (фото: instagram.com/baklanov.gr)

"Учитывая умения - это пехота. Или водитель. Но я хотел, записывался на курсы управления дронами. У меня как раз много близких и знакомых, которые занимаются именно дронами, беспилотниками. Не знаю, честно говоря, насколько мой мозг справится, потому что не скажу, что я человек технического склада, но хотел бы попробовать. Тем более сейчас это одно из самых основных направлений ведения войны", - сказал артист.

Что известно о Григории Бакланове

Григорий Бакланов родился в Одессе. В 2016-м окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, курс актера и режиссера Юрия Высоцкого.

В 2014-2016 годах играл в Театре юного зрителя и Театре на левом берегу. С 2016-го работает в Театре на Печерске. Также его можно увидеть в театре "Сузір'я" и Театре драматургов.

Григорий Бакланов (фото: instagram.com/baklanov.gr)

Популярность Григорий получил благодаря таким проектам, как к "Спіймати Кайдаша", "Ніщо не трапляється двічі" и "Сага".