"Шкодую": Руслана зізналася, чому їй соромно за політичну кар'єру

Українська виконавиця, переможниця "Євробачення" Руслана у минулому була народним депутатом. Тепер вона зізнається, що відчуває сором за той період свого життя.

Як Руслана коментує свою політичну кар’єру

Співачка не приховує, що політика - одна з її найбільших помилок. Наразі, згадуючи той етап, вона каже, що не розуміла, чому там опинилася.

"Я думаю, взагалі за той період треба вибачитися перед Богом. Знесло так з головної дороги. Я дуже шкодую, страшенно шкодую, це так було не потрібно мені. Я не знаю, що я там зробила. Я пішла, зробила підкомітет інформаційного забезпечення євроатлантичної інтеграції. Я почала реально промоцію Альянсу НАТО в нашій країні", - каже знаменитість.

"Але коли мені за лаштунками потім сказали, що цього робити не треба, причому ті, хто мене в політику запросили, я сказала: "Перепрошую, я подібна на мавпу? Ну тоді викреслюйте мене", - додає вона.

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Лижичко додає, що політика її настигала на кожному кроці, але ця система, як підкреслює зірка, "класична фальш".

"Я перестала ходити в парламент. Я зрозуміла, що це все було для того, щоб зробити гарні списки. Це класична фальш. Вся політика для мене - неприємна історія. Мені одна мудра людина сказала після "Євробачення": "Боюсь, що політики зараз почнуть тебе тягати". Я кажу: "Мене політика не цікавить". А вона: "Мала, зате ти її цікавиш". І от почали бігати за мною. Тоді політика мене настигала на кожному повороті. Але все. Я пішла. Один раз на Майдані показала, другий раз показала", - ділиться своєю думкою селебриті.

"Чому відомі люди йдуть у політику?" - запитав після цього у співачки інтерв’юер.

"Хочеш, щиро скажу? Але це буде скандал. Дуже сильний скандал. Я взагалі думаю, що в політику йдуть тільки через те, що можна вкрасти. Це моє принципове переконання. Більше про політику мене не питайте. Я завжди буду говорити, що політика - це щоб вкрасти. Я про нашу політику. Я не говорю про світову політику, я її не знаю. Я знаю нашу політику. Я бачила бекграунд, я була всередині й бачила це все. І там все незмінно", - відверто коментує цю тему Лижичко.

скриншоти з інтерв'ю

Наостанок знаменитість зізналася, що тоді, у статусі народного депутата, їй пропонували чималі суми, аби вона була "лояльною" до тієї чи іншої людини. Більше того, вона навіть отримувала пропозиції з країни-агресорки РФ, і йшлося не про один мільйон.

Проте відома українка, звісно ж, відмовила. Вона говорить, що не знає точних сум, адже цими питаннями займався її обранець Олександр. Себе ж селебриті називає людиною, яка не хоче вникати у фінансові питання.