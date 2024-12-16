Актор-військовий емоційно висловився про мобілізацію: "Відсидітися не вийде"

Український актор, телеведучий і сценарист Олег Іваниця, який зараз захищає нашу країну в лавах ЗСУ, розповів, що він думає про примусову мобілізацію.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Аліні Доротюк , яке вийшло на YouTube.

"Складне питання. Однозначно можна сказати, що війську потрібні нові люди. Однозначно. Якщо не буде притоку нових людей, складно сказати, які в нас перспективи", - зазначив актор-військовий.

Також Доротюк поцікавилася, як можна мотивувати людей йти служити в ЗСУ. На думку журналістки, основна причина, яка їх зупиняє, це корупція. Однак Олег Іваниця заперечив їй.

"Я думаю, це не основна причина. Коли люди бачать кількість кладовищ, вони вже по-іншому трохи дивляться. Не всі наважуються сказати, що страшно. Люди, які були безумовно вмотивованими, вони пішли одразу. Деяким сказали, що ви нам поки що не потрібні, вони чекали. Вони пішли в 23-му році. І, можливо, більше не так багато залишилося мотивованих людей", - зазначив Іваниця.

"Як мотивувати - питання гіперскладне. Знайти підхід до кожної людини, я не знаю, як. Я колись говорив, що я проти того, щоб забирали силоміць, я і зараз проти", - наголосив він.

Водночас варіант "відсидітися" військовий також вважає неприйнятним.

"Якщо всі вирішать, що вони "відсидяться" і все пройде, то це може призвести до дуже-дуже страшних подій", - наголосив актор.

Іваниця підкреслив, що російські військові, які вже майже 3 роки б'ються з нашими захисниками, стали більш жорстокими.

"Зараз це армія диких звірів, яка страшніша для цивільного населення, ніж та армія, яка заходила в 22-му році. Допустити цю армію в наші міста і села просто не можна. Це будуть просто трагедії та масовий терор", - вважає Олег Іваниця.

Тож людям, особливо чоловікам, які бояться за власне життя, необхідно замислитися і над життям своїх рідних та близьких, зокрема, дітей.

"Усім відсидітися не вийде. Якщо всі вирішать відсидітися, і навіть якщо ми відкинемо найгірші сценарії, на жаль, якщо не буде новобранців у військах, ризики, що ми здамо більше наших територій, вони збільшуються. Відповідно і з територіями наші люди потраплять у лапи звірів", - емоційно наголосив він.

Цей момент можна подивитися на відео з 01:17:38.

Зазначимо, що Олег Іваниця з перших днів повномасштабного вторгнення взяв зброю до рук і пішов у ТРО, потім воював на сході. На початку 2024 року перевівся в підрозділ ППО.

До цього він знімався у фільмах і серіалах, виступав як актор театрального творчого об'єднання "Чорний квадрат" (Київ), писав сценарії, брав участь у гумористичних програмах "Дизель Шоу" і "На трьох".

Іваниця - багатодітний батько, його наймолодша дитина народилася у 2023 році.

Олег Іваниця (фото: instagram.com/o_ivanytsia)