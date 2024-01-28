Зірка "Щоденників вампіра" Кет Грем засвітилась у капелюсі від українського бренду (фото)

Кет Грем стала справжньою зіркою завдяки серіалу "Щоденники вампіра" і полюбилась глядачам. Тому фоловери слідкують навіть за одягом Грем. А днями вона засвітилась в аксесуарі від українського бренду

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку зірки.

Кет Грем з’явилась на публіці у кепі від бренду Baginskiy

Кет показала досить цікавий загадковий образ з аксесуаром від українського відомого бренду Baginskiy.

Дівчина обрала капелюх чорного кольору з вишитими елементами жовтого кольору. Поєднання чорного та жовтого виглядає стильно та сучасно, тим паче в такому аксесуарі, як капелюх.

34-річна зірка серіалів створила цікавий лук у колірній гамі total-black. Вона поєднала айтеми з колекції Жана-Поля Готьє й аксесуар Baginskiy.

Кет Грем у капелюсі від українського бренду (фото: instagram.com/katgraham)

Грем додала загадковості своєму образу та доповнила його чорною вуаллю-сіткою, яка гарно поєднується з капелюхом та одягла короткі прозорі рукавички в тон.

Кет далеко не єдина американська знаменитість, яка вийшла на публіку у головному уборі від українського дизайнера Руслана Багінського.

Зірка серіалу "Щоденники вампіра" Кет Грем засвітилась у Парижі в кепі Piercing-inspired Baker Boy Cap, яка прикрашене ініціалами бренду. Це фото акторка показала у своєму Instagram та відмітила всі бренди, які були на ній того вечора.

Також варто сказати, що ця кепка гарно поєднується з ексцентричною сукнею Кет чорним довгим пальтом чорного кольору. Загалом лук Грем виглядає загадково та нестандартно, бо попри свою колірну гаму він не виглядає занадто сумним та нейтральним.