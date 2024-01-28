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Зірка "Щоденників вампіра" Кет Грем засвітилась у капелюсі від українського бренду (фото)

Неділя 28 січня 2024 12:46
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Зірка "Щоденників вампіра" Кет Грем засвітилась у капелюсі від українського бренду (фото) Кет Грем (фото: instagram.com/katgraham)
Автор: Юлія Любченко

Кет Грем стала справжньою зіркою завдяки серіалу "Щоденники вампіра" і полюбилась глядачам. Тому фоловери слідкують навіть за одягом Грем. А днями вона засвітилась в аксесуарі від українського бренду

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку зірки.

Кет Грем з’явилась на публіці у кепі від бренду Baginskiy

Кет показала досить цікавий загадковий образ з аксесуаром від українського відомого бренду Baginskiy.

Дівчина обрала капелюх чорного кольору з вишитими елементами жовтого кольору. Поєднання чорного та жовтого виглядає стильно та сучасно, тим паче в такому аксесуарі, як капелюх.

34-річна зірка серіалів створила цікавий лук у колірній гамі total-black. Вона поєднала айтеми з колекції Жана-Поля Готьє й аксесуар Baginskiy.

Зірка &quot;Щоденників вампіра&quot; Кет Грем засвітилась у капелюсі від українського бренду (фото)Зірка &quot;Щоденників вампіра&quot; Кет Грем засвітилась у капелюсі від українського бренду (фото)

Кет Грем у капелюсі від українського бренду (фото: instagram.com/katgraham)

Грем додала загадковості своєму образу та доповнила його чорною вуаллю-сіткою, яка гарно поєднується з капелюхом та одягла короткі прозорі рукавички в тон.

Кет далеко не єдина американська знаменитість, яка вийшла на публіку у головному уборі від українського дизайнера Руслана Багінського.

Зірка серіалу "Щоденники вампіра" Кет Грем засвітилась у Парижі в кепі Piercing-inspired Baker Boy Cap, яка прикрашене ініціалами бренду. Це фото акторка показала у своєму Instagram та відмітила всі бренди, які були на ній того вечора.

Також варто сказати, що ця кепка гарно поєднується з ексцентричною сукнею Кет чорним довгим пальтом чорного кольору. Загалом лук Грем виглядає загадково та нестандартно, бо попри свою колірну гаму він не виглядає занадто сумним та нейтральним.

Раніше ми розповідали про те, як Марго Роббі показала, як носити костюм від українського бренду.

Також читайте наш матеріал про те, що Хлої Кардашян знялася у фотосесії в спідниці від українського дизайнера.

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