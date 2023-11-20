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Неперевершена Марго Роббі показала, як носити костюм від українського бренду

Понеділок 20 листопада 2023 18:19
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Неперевершена Марго Роббі показала, як носити костюм від українського бренду Марго Роббі засвітилась у костюмі українського бренду (фото: instagram.com/margotrobbieofficial)
Автор: Юлія Любченко

Закордонні зірки досить часто обирають українські бренди, оскільки вони сучасні, модні, якісні, та, звісно, неймовірно красиві і зручні.

Про те, у костюмі якого бренду вийшла в світ Марго Роббі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінки модних прихильників акторки, а також на Instagram-профіль фільму"Барбі".

Марго Роббі засвітилась у костюмі від українського бренду

Днями Марго з’явилась на одному з офіційних виходів у світ, який безпосередньо стосується фільму "Барбі" та його шаленої популярності у світі.

Зірка обрала дуже ніжний рожевий костюм піжамного крою, що виконаний з віскози. Також костюм цікаво доповнений перламутровими ґудзиками і чудово сів на струнку фігуру знаменитості.

Свій милий лук в стилі барбі Роббі доповнила рожевими відкритими туфлями на низьких підборах та маленькою сумочкою того ж відтінку.

Неперевершена Марго Роббі показала, як носити костюм від українського брендуНеперевершена Марго Роббі показала, як носити костюм від українського брендуНеперевершена Марго Роббі показала, як носити костюм від українського бренду

Марго Роббі у костюмі від українського бренду (фото: instagram.com/barbiethemovie)

Цей костюм піжамного стилю з пір’ям належить виробникам українського бренду Sleeper, який спеціалізується на виробництві зокрема домашнього одягу та роблять рутину жінок більш приємною та вишуканою.

До речі, піжамка від цього ж українського бренду була помічена у кадрі фільму в одній зі сцен за участю Ісси Рей, яка виконала роль Барбі-президента.

Образ Марго вже встигли розібрати її прихильниці, що стежать за зіркою і мають сторінки в соціальній мережі Instagram, де й розбирають луки акторки та її саму. Це допомагає їм стати ближче до життя знаменитості, а іншим поціновувачам таланту Роббі - дізнатися про неї більше інформації.

Варто сказати, що популярність "Барбі" й досі не вщухає, адже рожевий колір супроводжує нас всюди й дозволяє кожній жінці та молодій дівчині наблизитися до цього казкового світу.

Отже свій образ акторка обрала дуже влучно та доречно, а дизайнерам українському бренду це дуже приємно.

Неперевершена Марго Роббі показала, як носити костюм від українського брендуНеперевершена Марго Роббі показала, як носити костюм від українського брендуНеперевершена Марго Роббі показала, як носити костюм від українського бренду

Марго Роббі у костюмі від українського бренду (фото: instagram.com/barbiethemovie)

Неперевершена Марго Роббі показала, як носити костюм від українського брендуНеперевершена Марго Роббі показала, як носити костюм від українського брендуНеперевершена Марго Роббі показала, як носити костюм від українського брендуНеперевершена Марго Роббі показала, як носити костюм від українського бренду

Образ Марго Роббі (фото: instagram.com/mrobbiestyle)

Раніше ми розповідали про те, що штучний інтелект показав, як може виглядати зірка найкасовішого фільму "Барбі".

Також читайте наш матеріал про те, що Марго Роббі і Раян Гослінг зіграють разом у продовженні культового фільму.

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