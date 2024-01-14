Хлої Кардашян знялася в фотосесії в спідниці від українського дизайнера (фото)

Хлої Кардашьян стала відомою завдяки реаліті-шоу "Родина Кардашьян" та "Кортні і Хлої в Маямі" засвітилась у спідниці від українського бренду.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку бренду.

Хлої Кардашьян засвітилась у спідниці від українського бренду

Хлої Кардаш’ян знялася у новій фотосесії для журналу Tmrw у спідниці від українського дизайнера Івана Фролова.

Інфлюенсерка приміряла довгу чорну шкіряну спідницю з високою посадкою та вирізами на стегнах із нової колекції бренду FROLOV.

Варто зазначити, що спідниця виглядає дуже сміливо, сексуально та навіть брутально. Чорний колір та вирізи таки роблять свою справу.

Свій образ вона доповнила шкіряними босоніжками на шпильці на зав’язках та чорним коротким топом, що дозволяє їй демонструвати гарну фігуру та підкачаний прес. Ця спідниця також підкреслює гарні ноги Кардашьян, на яких явно видніються м’язи.

Хлої Кардашьян у спідниці від українського бренду (фото: instagram.com/frolovheart)

Кадри з фотосесії, на яких знаменитість зображена у відвертому образі, було опубліковано на сторінці модного будинку дизайнера Івана Фролова в Instagram.

Зірка вирішила не експериментувати з зачіскою та макіяжем, вона просто накрутила волосся та розпустила їх, а ось макіяж Хлої є досить стриманим та натуральним.

"Від заходу до сходу з Хлої Кардашʼян у спідниці FROLOV Haute Couture для історії на обкладинці Tmrw", - написано в соціальній мережі бренду.

Дизайнер Іван Фролов пишається тим, що його речі обирають голлівудські зірки і Хлої не виключення. Дівчина виглядає в цьому образі total black виглядає приголомшливо та по-новому розкриває спідницю українського бренду