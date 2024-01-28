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Звезда "Дневников вампира" Кэт Грэм засветилась в шляпе от украинского бренда (фото)

Воскресенье 28 января 2024 12:46
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Звезда "Дневников вампира" Кэт Грэм засветилась в шляпе от украинского бренда (фото) Кэт Грэм (фото: instagram.com/katgraham)
Автор: Юлия Любченко

Кэт Грэм стала настоящей звездой благодаря сериалу "Дневники вампира" и полюбилась зрителям. Поэтому фоловеры следят даже за одеждой Грэм. На днях она засветилась в аксессуаре от украинского бренда.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу звезды.

Кэт Грэм появилась на публике в кепе от бренда Baginskiy

Кэт показала довольно интересный загадочный образ с аксессуаром от украинского известного бренда Baginskiy.

Девушка выбрала шляпу черного цвета с вышитыми элементами желтого цвета. Сочетание черного и желтого выглядит стильно и современно, тем более в таком аксессуаре, как шляпа.

34-летняя звезда сериалов создала интересный лук в цветовой гамме total-black. Она объединила айтемы из коллекции Жана-Поля Готье и аксессуар Baginskiy.

Звезда &quot;Дневников вампира&quot; Кэт Грэм засветилась в шляпе от украинского бренда (фото)Звезда &quot;Дневников вампира&quot; Кэт Грэм засветилась в шляпе от украинского бренда (фото)

Кэт Грэм в шляпе от украинского бренда (фото: instagram.com/katgraham)

Грэм добавила загадочности своему образу и дополнила его черной вуалью-сеткой, которая хорошо сочетается со шляпой и надела короткие прозрачные перчатки в тон.

Кэт далеко не единственная американская знаменитость, которая вышла на публику в головном уборе от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Звезда сериала "Дневники вампира" Кэт Грэм зажглась в Париже в кепи Piercing-inspired Baker Boy Cap, украшенной инициалами бренда. Это фото актриса показала в своем Instagram и отметила все бренды, которые были на ней в тот вечер.

Также стоит сказать, что эта кепка хорошо сочетается с эксцентричным платьем Кэт черным длинным пальто черного цвета. В общем лук Грэм выглядит загадочно и нестандартно, потому что, несмотря на свою цветовую гамму, он не выглядит слишком грустным и нейтральным.

Раньше мы рассказывали о том, как Марго Робби показала, как носить костюмы от украинского бренда.

Также читайте наш материал о том, что Хлои Кардашян снялась в фотосессии в юбке украинского дизайнера.

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