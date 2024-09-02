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Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" вийшла заміж і показала фото з весілля

Понеділок 02 вересня 2024 11:08
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Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" вийшла заміж і показала фото з весілля Христина Федорак (фото: facebook.com/chrystyna.fedorak)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка Христина Федорак, яка у серіалі "Спіймати Кайдаша" зіграла роль бухгалтерки, вийшла заміж.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку артистки.

Так, знаменитість опублікувала зворушливі світлини з весілля і повідомила про зміну прізвища. Тож відтепер вона - Корчинська.

"Нарешті прийшов час викласти найголовнішу мить. Тепер офіційно – Корчинська Христина Василівна. Багато тепла і вдячності в душі. Дякую коханому, батькам, друзям, Богу", - написала акторка.

Зірка серіалу &quot;Спіймати Кайдаша&quot; вийшла заміж і показала фото з весілля

Зірка серіалу &quot;Спіймати Кайдаша&quot; вийшла заміж і показала фото з весілля

Зірка серіалу &quot;Спіймати Кайдаша&quot; вийшла заміж і показала фото з весілля

Зірка серіалу &quot;Спіймати Кайдаша&quot; вийшла заміж і показала фото з весілля

Зірка серіалу &quot;Спіймати Кайдаша&quot; вийшла заміж і показала фото з весілля

Христина Федорак вийшла заміж (фото: facebook.com/chrystyna.fedorak)

Нагадаємо, про плани змінити сімейний статус Христина повідомила в одному зі своїх інтерв’ю ще у травні цього року.

Тоді вона поділилася, що гучних святкувань вони з коханим влаштовувати не будуть, а розділять цей день із найближчими рідними та друзями.

А ось розповідати про свого обранця акторка поки не квапиться.

Зірка серіалу &quot;Спіймати Кайдаша&quot; вийшла заміж і показала фото з весілля

Зірка серіалу &quot;Спіймати Кайдаша&quot; вийшла заміж і показала фото з весілля

Зірка серіалу &quot;Спіймати Кайдаша&quot; вийшла заміж і показала фото з весілля

Зірка серіалу &quot;Спіймати Кайдаша&quot; вийшла заміж і показала фото з весілля

Зірка серіалу &quot;Спіймати Кайдаша&quot; вийшла заміж і показала фото з весілля

Христина Федорак вийшла заміж (фото: facebook.com/chrystyna.fedorak)

Раніше фіналістка "Супер топ-модель по-українськи", яка повідомила про заміжжя, показала яскраві кадри зі свята.

Також ми розповідали про 4 зірки, які самі освідчилися своїм бойфрендам.

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