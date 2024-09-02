Одружись зі мною: 4 зірки, які самі освідчилися своїм бойфрендам

Сьогодні все більше жінок самі роблять перші кроки до шлюбу, пропонуючи своїм партнерам офіційно узаконити стосунки. Замість того, щоб чекати на пропозицію від чоловіка, ці знаменитості самі наважилися поставити важливе запитання.

Крістен Белл і Декс Шепард

Крістен Белл запропонувала Дексу Шепарду руку і серце через свій офіційний акаунт у Твіттері після того, як у Каліфорнії ухвалили закон про шлюбну рівність. Вона написала: "Дексе Шепарде, ти вийдеш за мене?".

Схоже, в цей момент актор зрозумів, що хоче провести своє життя з Крістен, і з радістю погодився на цю несподівану пропозицію. Зараз вони щасливо одружені і виховують двох чудових доньок.

Крістен Белл і Декс Шепард (фото: instagram.com/kristenanniebell)

Пінк і Кері Харт

Кері Харт двічі пропонував співачці вийти за нього заміж, але щоразу отримував відмову. Однак незабаром Пінк пошкодувала про своє рішення і у 2005 році сама попросила гонщика з мотокросу стати її чоловіком.

Під час фіналу Pro 250, коли Харт проїжджав третє коло, вона підняла табличку з написом: "Ти вийдеш за мене?". Кері з радістю вигукнув "Так", і у 2006-му пара зіграла весілля в Коста-Ріці.

Пінк і Кері Харт (фото: instagram.com/pink​​​​​​​)

Діана фон Фюрстенберг і Баррі Діллер

У 2001 році модельєр сама освідчилася Баррі Діллеру, і відтоді вони щасливо живуть у шлюбі. Раніше дизайнерка кілька разів відхилила пропозиції бізнесмена, перш ніж узяти ініціативу у свої руки.

"Одного разу я не знала, що подарувати йому на день народження, і вирішила запропонувати себе як дружину", - розповіла Діана.

Діана фон Фюрстенберг і Баррі Діллер (фото: instagram.com/therealdvf)

Брітні Спірс і Кевін Федерлайн

Під час перельоту з Ірландії до Нью-Йорка співачка несподівано усвідомила, що хоче вийти заміж. Не роздумуючи, Брітні Спірс опустилася на одне коліно і запропонувала своєму коханому провести разом усе життя. Однак їхні плани не склалися, оскільки через три роки пара розлучилася.

Брітні Спірс і Кевін Федерлайн (фото: Getty Imagrs, Вікіпедія)