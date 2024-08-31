Фіналістка "Супер топ-модель по-українськи", яка повідомила про заміжжя, показала яскраві кадри зі свята

Даша Майстренко, фіналістка проєкту "Супер топ-модель по-українськи", оголосила про заміжжя. Її обранцем став Вадим Сергієнко, з яким вони узаконили свої стосунки в Київській церемоніальній залі, що на ВДНГ. На честь особливої події пара влаштувала затишне святкування у колі рідних та друзів.

Модель вже встигла поділитися яскравими світлинами та відео, і РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram розповідає про це детальніше.

Що відомо

На своїй сторінці дівчина поділилася роликом, під яким залишила деякі подробиці.

"30.08.24. Ласкаво просимо до нашого нового розділу життя", - написала вона, тим самим давши зрозуміти, коли саме проходило святкування.

Можна побачити, що для весільної церемонії Даша обрала красиву сукню з корсетом та пишною спідницею, завершивши вбрання фатою із вишивкою. Тоді як її уже законний чоловік віддав перевагу класиці та з'явився у чорному смокінгу.

У stories зірка "Супер топ-моделі" виклала серію щасливих кадрів, на яких вони з коханим святкують, посміхаються, насолоджуються один одним, а також приймають вітання від гостей.

Весільні кадри (Фото: instagram.com/stories/daria.mai)

Окрім того, Майстренко продемонструвала запальні танці, як їла святковий торт з обранцем та танцювала з батьком.

Весільні кадри (Фото: instagram.com/stories/daria.mai)

На знімках можна побачити і її зіркову колегу Вікторію Маремуху. Вона з'явилася на святі у чорній обтислій сукні, яка мала ефектний виріз на спині та дозволила вдало підкреслити фігуру. Також на святі були інші відомі друзі пари.

Святкові кадри (Фото: instagram.com/stories/daria.mai)

Що відомо про стосунки Даші з коханим

Вони разом уже близько двох років. До цих стосунків Даша проживала в Італії й тоді зустрічалася з італійським режисером Томмазо Аньєзе. До рідної України вона повернулася напередодні карантину, а свої стосунки з іноземцем розірвала у період зйомок.

Що відомо про Дашу Майстренко

Дівчина здобула популярність завдяки зйомкам у третьому сезоні шоу "Супермодель по-українськи", де їй вдалося потрапити у фінал. Тоді перемогу здобула Маша Гребенюк, проте фанати назвали справжньою переможницею саме Дашу.

Дівчина продовжує ділитися яскравими кадрами з фотосесій (Фото: instagram.com/daria.mai)

У 2021 році українка долучилася до зйомок у шоу "Супер топ-модель по-українськи", де за перше місце змагалися учасниці всіх шести сезонів. Дівчині вдалося потрапити до трійки фіналісток, але перемогу вона не взяла - першість дісталася Тетяні Брик.