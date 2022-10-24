Зірка серіалу "Папік" повідомила про вагітність: миле фото з животиком

Українська актриса Дарія Рибак, яка зіграла в серіалах "Свати", "Папік" і "100 тисяч хвилин", повідомила, що чекає на первістка.

33-річна зірка показала перші фото з округлим животом.

"Моє тихе щастя", - підписала вона.

За її словами, в умовах злочинної та руйнівної війни акторці складно знайти причини радіти життю, проте тепер у майбутньої мами вона є - її малюк.

"У кожного з нас є причина жити! У кожного з нас кожного дня є причини прокидатися, усміхатися, дякувати за життя і насолоджуватися цим життям! Моя причина зараз у мене під серцем. Це моє диво, моє щастя і мій спокій. Життя триває! Його неможливо зупинити! Не забувайте про це", - написала вона.

Дарія Рибак повідомила про вагітність (скрін)

Розповісти про вагітність Рибак вирішила лише 24 жовтня. Все тому, що 24 лютого Росія напала на Україну і ці цифри завжди пам'ятатиме кожен українець.

"Знаєте, що найцікавіше. Сьогодні 24 число. Ці дві цифри назавжди закарбувалися в нашій підсвідомості. Але саме сьогодні мені захотілося поділитися з вами цією новиною", - додала зірка.

Дарія Рибак повідомила про вагітність (скрін)

Додамо, що в липні Даша похвалилася фотографією кільця на безіменному пальці і поділилася, що вона сказала "Так".

Стосунки з коханим вона тримає в секреті, тому його ім'я публіці невідоме.

Акторка Дарія Рибак розповіла про вагітність (instagram.com/dashiki_rybak)