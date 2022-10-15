"Яка ніч!": Еліна Світоліна вперше стала мамою

Сім'я тенісистів стала більшою на прекрасну дівчинку на ім'я Скай Монфіс.

Еліна Світоліна стала мамою (фото: instagram.com/elisvitolina)

"Що за ніч!!! Пані та панове, будь ласка, щиро вітайте Скай Монфіс. Дуже вдячна своєму чоловікові за те, що він пережив цей незабутній момент зі мною", - написала Еліна під фото.

Своєю чергою новоспечений татусь написав у своїх соцмережах, що це була найдивовижніша ніч у його житті, яка закінчилася найпрекраснішим подарунком близько 6:00 ранку: "Еліна була сильною та сміливою. Я не можу не дякувати своїй дружині та Богу за цей особливий момент. Ласкаво просимо у світ, моя маленька принцеса Скай".

Цікаво, що англійською ім'я новонародженої крихітки пишеться з українською літерою "ї" - Skaї.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружені з 2021 року. Від початку березня цього року Еліна не з'являлася на публіці за причиною вагітності.