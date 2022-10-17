Олег Сенцов учетверте стане батьком: батьки розкрили стать дитини
Відомий український режисер Олег Сенцов, який боронить країну сході, знову стане батьком. Його дружина юристка Вероніка Вельч вагітна.
Фотографіями Вероніка поділилася у Facebook.
Зокрема, жінка нещодавно виїхала у Вашингтоні (США). Там вона провела гендер-паті - вечірку, на якій майбутні батьки розсекречують стать їхньої дитини.
За фото можна зрозуміти, що пара чекає на хлопчика. Дружина колишнього політв'язня Кремля зробила вечірку в блакитних кольорах.
"Незабаром у цей світ прийде новий українець", - йдеться на фото.
Олег Сенцов вчетверте стане батьком (скрін)
Додамо, що зі своєю попередньою дружиною Аллою Сенцов розлучився у 2016 році. Від першого шлюбу у режисера залишилося двоє дітей: 20-річна дочка Аліна та 18-річний син Владислав, у якого діагностували аутизм.
Також Олег має ще одну доньку, яку народила журналістка Юлія Бабич.
Олег Сенцов з дружиною Веронікою Вельч (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
Нагадаємо, що про одруження режисера з Веронікою стало відомо 5 липня. Тоді Сенцов опублікував миле фото з дружиною.
Також режисер показував "подарунок" від російських окупантів, який ледве тримав в руках.